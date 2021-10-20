Kazakistan'ın Bitcoin madenciliğinde dünya ikincisi
Kazakistan, Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD’den sonra ikinci sırada yer aldı.
Kazakistan'da son dönemde Bitcoin üretimi hızla artıyor. Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayımladıkları rapora atıf yapılan yerel basın haberlerine göre Kazakistan, ekim ayı itibarıyla Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ikinci sıraya çıktı.
Dünya kripto para üretimi sıralamasında ABD yüzde 35,4 payla birinci, Rusya yüzde 11,2 payla üçüncü oldu.
Kazakistan'da Bitcoin madenciliğinin yüzde 6,4’ten yüzde 18,1’e çıkarak üç kat artmasındaki en önemli etkenin ise sektörün eski lideri Çin’de kripto paraya ilişkin yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması olarak gösteriliyor.
Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilen Bitcoin madenciliğinde ülkede 20’den fazla şirketin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.