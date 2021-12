Kısa süreli heyecan: Bir hata binlerce yatırımcıyı 'trilyoner' yaptı

Kripto yatırımcıları, fiyat analiz sitesi Coinmarketcap'teki bir hata nedeniyle kısa süreliğine trilyoner oldu.

Bitcoin'i 7 milyon dolar, Ethereum'u 600 bin doların üzerine çıkartan hata, birçok yatırımcıyı Elon Musk'tan bile daha zengin hale getirdi.

Coinbase ve Binance sermayeli Coinmarketcap kullanıcılarının zenginlik heyecanı ise kısa sürdü. Yatırımcıların şişirilmiş fiyatlar üzerinden trade yapamaması hayalleri başka bahara bıraktı.



Diğer yandan olayın ardından sosyal medyada kaos yaşanırken, eğlenceli paylaşımlar beraberinde geldi.

CoinMarketCap de hatanın düzelmesinin ardından yaptığı bir paylaşımda "Birkaç saat için trilyoner olmak nasıl hissettirdi" diye sordu.

How did it feel to be a trillionaire for a couple hours?😂