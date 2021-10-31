Köpek ırkı coin'lerdeki tehlike

BARIŞ ERKAYA

Bitcoin’in zirveden geri çekilmesiyle milyonlarca yatırımcı için soru işaretiyle dolu yeni bir süreç başladı. Bitcoin yatırımcısı için, özellikle de long'çuların bir kısmı yani uzun vadecilerin bir bölümü için yeni bir ralli ne zaman başlayacak sorusu, alt coine yatırım yapanlar için alt coin sezonu ne zaman açılacak sorusu.

Bitcoin’in 67 bin üzerindeki yeni zirvesi için bu işi yakın takip eden analistlerin hepsi aynı görüşte. Bu zirve Bitcoin gibi alternatif bir varlık olma iddiasında olan kripto paralar için gerçek bir zirve asla değil. Bundan Bitcoin’in tarihi zirvesine ulaştığı rallilerin hepsi bütün dünyanın Bitcoin’i konuşmasıyla sonuçlanmıştı. Yani bir önceki zirvesinde yüzde 15-20 yukarıda bir fiyatta gerçekleşen tarihi zirveler, Bitcoin için amaca uygun bir zirve olarak kabul edilemez.

Peki ne olması gerekir? Öyle bir yeni tarihi zirve olmalı ki bir önceki zirveden almış olanın bile en az 2X yaptığı, herkesin performansını gördüğünde “vay canına” dediği bir seviye…

Bu da en muhafazakar olanlara göre bile 132 bin dolarlar seviyesinde.

Alt coin'lere gelince. Bitcoin’de rallinin bitmediği konusunda herkes hemfikirse bu durumda topluca bir altcoin rallisi için daha çok uzun bir zaman olduğu konusunda da hemfikir olmak gerekiyor. Sonuç olarak alt coin’ler ile Bitcoin’in ralli zamanlamaları geçmiş rallilerin hepsinde aynı sistematik ve süreçle gerçekleşiyor. Fakat alt coin’lerdeki rallinin öncesinde münferit alt coin’lerde ralliler olmaz mı?

Elbette olur ve oluyor. Bunlar bazen o alt coin’lerdeki balinaların sürüklemesiyle bazen de çılgnlık noktansa gelmiş bir saadet zinciri oyunuyla.

Bu açıdan bakıldığında son dönemde ismi eski Japon köpek ırkından gelen bazı alt coin’lerin akıl almaz yükselişlerine dikkatli yaklaşmakta fayda var.

TOZ DUMAN KALKTIĞINDAKİ RİSK!

Dogecoin aslında rekor fiyat artışları yaşamış köpek ırkı coin'lerin ilk örneklerinden biri. Herhangi bir tutarlı projeye dayanmayan, fakat kripto paraların show-business tarafını en iyi yansıtan, tamamen saadet zinciri mantığıyla yükselen, fakat global bazda kendisine inanılmaz bir fan kitlesi yaratmış ilk örnek. Onu geçen hafta ortalığı yakıp kavuran Shiba- Inu izledi.

Elon Musk’ın yıllardır karşı karşıya olduğu Amerikan sermaye piyasası düzenleyici kurumlarıyla dalga geçmek için attığı tweetlerle uçuşa geçen bu türden coin'lerin en tehlikeli tarafı ise yarın öbür gün kripto paralar gerçekten bir düzenlemeye tabi olduğunda ortaya çıkacak.

Toz-duman ortadan kalktığında düzenlenmiş veya denetlenen piyasalarda bir fayda sağlama açısında herhangi projesi olmayan bu türden coin'leri görülmemiş yüksek fiyatlardan almış, hala yeni zirveler bekleyenler görmek işten bile değil. Bunu biz daha önce borsalarda da görmüştük. Bu nedenle kripto paranın geleceğine yatırım yapmak için gerçekten iyi projesi olan coin'ler Bitcoin’den de fazla kazandırabilir, risk olarak da Japon köpek ırklarından daha düşük riskli olabilir.