Kraken'den NFT pazar yeri hamlesi

Kripto para borsası Kraken'in kurucusu ve CEO'su Jesse Powell, NFT pazar yeri kurmak için çalışmakta olduklarını, kurulacak pazarın yatırımcıların NFT (dijital sanat) toplamaktan daha fazlasını yapmalarına imkan vereceğini bildirdi.

Powell yaptığı açıklamada, kuracakları pazar yerinin NFT müşterilerine saklama hizmeti vereceğini, bunun yanı sıra isteyen kullanıcıların ellerindeki NFT'leri bu pazar yerinde fon temini için teminat olarak kullanabileceklerini belirtti.

Bloomber News'a yaptığı açıklamada, "Eğer bir CryptoPunk'ı Kraken'e yatırırsanız, biz bunun değerini sizin hesabınıza yansıtacağız ve siz bunu kullanarak fon borç alabileceksiniz" diye konuşyan Powell, Kraken'in NFT mevduatlarının likiditeye dönüştürülme değerini belirleyecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını vurguladı.