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Kraken'in yaptırımları ihlal ettiğinden şüpheleniliyor

Kripto para borsası Kraken, ABD'de federal soruşturma altındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre kripto para borsası Kraken, ABD'de federal soruşturma altındı.

Habere göre Kraken, İran'dan kullanıcılara kripto paralarda işlem yapma imkanı vererek ABD'nin bu ülkeye karşı uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği iddiaları inceleniyor.

NY Times, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin 2019 yılından bu yana Kraken'i incelediğini ve ceza uygulamasına gitmesinin beklendiğini de yazdı.

Kraken ve ABD Hazine Bakanlığı habere ilişkin yorum yapmadılar.