Kripto deprem: Bitcoin yüzde 30 Ethereum yüzde 28 düştü

Bitcoin kripto para borsalarında bir günde yüzde 20'yi geçen değer kaybı yaşadı, fiyatı ocak sonundan bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 30 bin dolara kadar geriledi. Nisan'da 65 bin seviyelerine kadar yükselen Bitcoin bu seviyelerden yeniden 38 bin dolarlara kadar toparlandı.

Ethereum'da ise yüzde 28 civarında düşüş yaşandı. Ethereum'un fiyatı 1,850 dolar seviyelerine kadar düştü. Daha sonra Ethereum da 2,800 dolar seviyelerine kadar bir toparlanma yaşadı.

Yaşanan değer kaybının ardından Bitcoin ve Ethereum'da Mart 2020'den bu yana en büyük günlük düşüş yaşanmış oldu.

Kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı

Litecoin de bir günde yüzde 30'u aşkın değer kaybetti, Dogecoin yüzde 25'in üzerinde düşüş gösterdi.

Bitcoin'deki değer kaybı son 7 günde yüzde 34'ü, Ethereum'daki düşüş ise yüzde 41'i buldu. Kripto para piyasasındaki kayıp son düşüşün ardından 1 trilyon dolara yaklaştı.

Binance yeniden para çekme işlemlerini başlattı

Öte yandan, yaşanan yoğunluk nedeniyle Ethereum ve ETC20 para çekişlerini geçici olarak durduran kripto para borsası Binance, bu işlemlere yeniden başladığını duyurdu.

Çin, kripto para işlemlerine yasak getirmişti

Çin, dün finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 'Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu, insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor" ifadeleri yer almıştı.

Bitcoin'deki düşüşte şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ve mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlayan ABD’li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla'nın kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk'ın çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması da etkili olmuştu.