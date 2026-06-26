Kripto devine lisans şoku! Hizmetlerini askıya aldı

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Kripto para piyasasında Avrupa'yı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi kapsamında gerekli faaliyet iznini zamanında alamadığı için birçok Avrupa ülkesindeki kripto varlık hizmetlerini durduracağını açıkladı. Karar, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

MiCA lisansı alınamadı, başvuru geri çekildi

Şirket, MiCA kapsamında Yunanistan'da yaptığı lisans başvurusunu daha sonra geri çektiğini doğruladı. Binance, değerlendirmelerin ardından faaliyet iznini başka bir Avrupa Birliği üyesi ülke üzerinden almayı hedeflediğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu kararın Avrupa'daki faaliyetlerin uzun vadeli ve mevzuata tam uyumlu şekilde sürdürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Hizmetler birçok AB ülkesinde duracak

Binance, ilk olarak Fransa'daki müşterilerine gönderdiği bilgilendirme e-postasında yeni müşteri kabulünü durduracağını ve 1 Temmuz 2026'dan itibaren ülkede kripto varlık hizmeti sunmayacağını bildirdi.

Şirket daha sonra uygulamanın yalnızca Fransa ile sınırlı olmadığını, benzer bildirimlerin Avrupa Birliği'ndeki diğer etkilenen ülke kullanıcılarına da gönderildiğini açıkladı.

Kullanıcılara güvence verildi

Binance, hizmetlerin askıya alınmasına rağmen kullanıcı fonlarının risk altında olmadığını vurguladı. Şirket açıklamasında, müşterilerin varlıklarının güvenli şekilde korunmaya devam edeceği ve hesaplarına erişim konusunda herhangi bir sorun yaşamayacakları ifade edildi.

MiCA düzenlemesi neden önemli?

2024 yılında yürürlüğe giren MiCA düzenlemesi, Avrupa Birliği genelinde kripto varlık piyasalarını ortak kurallar çerçevesinde düzenlemeyi amaçlıyor.

Yeni sistem; yatırımcıların korunması, kara para aklamayla mücadele ve sektörde tek tip lisans uygulamasını öngörüyor. Bu kapsamda kripto şirketlerinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar AB içinde yetkili bir düzenleyici kurumdan faaliyet lisansı alması gerekiyor.

Ancak sektörde faaliyet gösteren birçok büyük borsanın bu süre içinde gerekli onayı alamadığı belirtiliyor.

2017 yılında kurulan Binance, kısa sürede dünyanın en büyük kripto para borsası haline gelirken son yıllarda birçok ülkede düzenleyici kurumların incelemeleriyle karşı karşıya kaldı.

Şirket hakkında çeşitli ülkelerde kara para aklamayla mücadele kurallarına ilişkin soruşturmalar yürütülürken, Fransa'daki soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, 2023 yılında ABD'de kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ettiğini kabul etmiş, 2024 yılında ise dört ay hapis cezası çekmişti.