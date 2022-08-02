Kripto kışı için 200 milyon dolarlık fon

Ayı piyasasındaki oynaklık, dünya çapındaki traderların güvenini tehdit eden son olayları tetikledi. Sonuç olarak birçok yatırımcı ciddi zararlarla karşı karşıya kaldı.

Kripto para borsası Bitget, traderların güvenini yeniden inşa etmek için 200 milyon dolar değerinde Kripto Kışında Koruma Fonunu başlattı.

Bitget'ten yapılan açıklamada, kripto piyasasının son zamanlarda aşırı korku bölgesinden çıkıyor olsa da, çeşitli FUD'lara ve geleneksel finans alanındaki olumsuz makroekonomik koşullara karşı hala savunmasız olduğu belirtildi.

Açıklamada, Bitget Koruma Fonunun güvenilir ve güvenli bir işlem deneyimi sağlamak amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Borsa, fonun şu anda 6000 BTC ve 80 milyon USDT'den oluşan 200 milyon dolar değeri için üç yıl güvence verdi.

Bitget Yöneticisi Gracy Chen, “Bitget Koruma Fonunun lansmanı ile Bitget topluluğumuzu koruma sözümüzü yerine getirmeye bir adım daha yaklaştık. Koruma fonu, yatırımcıların endişelerini azaltmamıza ve potansiyel kullanıcıları çekmemize yardımcı olacak. Kripto kışına dayanmaya devam ederken, kullanıcılarımızın fonlarının güvende tutulduğundan emin olmaları çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.