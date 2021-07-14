Kripto madenciliğinde Çin'den kaçış başladı

Deniz KILINÇ

Kripto para piyasalarında yıl başından bu yana görülen hareketlilik, bu kez rotasını kripto para madenciliğine çevirdi. Birçok kurumsal yatırımcının kriptolara artan ilgisi, sosyal medyada yapılan spekülasyonlar, hükümetlerin olumlu ve olumsuz hamleleri kripto para fiyatlarında volatil bir seyre yol açmıştı. Bunun üzerine Pekin’in aniden gelen kripto para ve madencilik yaptırımları ve madencilik faaliyetlerindeki ciddi düşüşle geçen ay Bitcoin ağının işlem gücünün ölçüm birimi olan hash oranı Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Çinli madencilerin rotayı Kuzey Amerika gibi kripto para madenciliğinin gelişmekte olduğu ülkelere çevirmesi de Çin’in bu pazardaki avantajını kaybedebileceği öngörülerine yol açıyor.

Çin: Madencinin harcadığı elektrik başka alanda kullanılabilir

Geçen aylarda İsviçre merkezli Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin (BSBC) kripto para birimlerinin “finansal istikrarsızlık sorunlarına yol açabileceği” uyarısıyla otoritelerin dijital para piyasalarına en sert kuralları uygulaması çağrısı sonrası Çin’in Sichuan eyaletinde hükümet, ülkenin en büyük 26 madencisinin operasyonlarını durdurarak inceleme başlattı. Çin’in bu hamlelerinde, kripto paralara yönelik uyarıların yanı sıra 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefi de etkili oldu. Tsinghua Üniversitesi’nden ekonomist Guan Dabo, “Bitcoin madenciliği ulusal ekonomik veya toplumsal gelişime bir katkı sağlamıyor olabilir ama madencilikte harcanan bu enerji, özellikle elektrik kesintileri yaşayan bölgeler için kullanılabilir” yorumunu yapıyor.

Kuzey Amerika’da madencilik artacak

Business Wire’a göre 2024 yılında 2,8 milyar dolara ulaşması beklenen kripto para madencilik pazarına şu an Çin hükmetse de piyasada dengelerin yakında değişmesi bekleniyor. Nisan itibariyle kripto madenciliğinin yüzde 65’inden sorumlu olan Çin’de ülkedeki madencilik kapasitesinin yüzde 90’ının kapatılmasıyla çeşitli şirketler operasyonlarını başka ülkelere taşıyor. Örneğin Shenzhen merkezli BIT Mining halihazırda 320 madencilik teçhizatının Kazakistan’a taşıdı. Kripto madencilik şirketi Foundry başkan yardımcısı Kevin Zhang, madencilerin Çin’den göçüyle daha fazla madencinin blok zincir ağlarına bağlanamamasının diğer madencilerin ağ üzerindeki payını artıracağını ve başta Kuzey Amerika olmak üzere diğer ülkelerin bu pazardaki rolünün güçleneceğini belirtiyor.

Kripto madenciliğinin geleceği belirsizliğini korurken, buna paralel kripto para piyasaları da ekside seyrediyor. Bitcoin, haftalık yüzde 4,72 düşüşle dün TSİ 18:10’da 32 bin 529 dolarda tutunurken, Ether ise haftalık yüzde 14,16 düşüşle 2 bin doların hafif altında, 1,978 dolardan işlem gördü.

Kripto madenciliğinin devi Bitmain artık Türkiye’de

Dünyanın en büyük madencilik cihazı üreticisi Bitmain'in Türkiye ve MENA bölgesindeki tek ve resmi distribütörü Phoenix Store, ilk fiziksel mağazasını İstanbul'da açarak Türkiye pazarına giriş yaptı. The St. Regis İstanbul'da dün açılan mağaza, madencilik cihazları ve soğuk cüzdanlar gibi kripto madencilik ekipmanlarını Türk yatırımcılarla buluşturacak. Açılışta konuşan Phoenix Store CEO'su Phil Harvey, “Türkiye'nin mevcut finansal teknoloji yatırımlarını ve potansiyel yatırımlarını düşündüğümüzde attığımız bu adımı çok önemli görüyorum. St. Regis'deki mağazamız Türkiye pazarındaki ilk yatırımımız olmasına rağmen, devam eden iş ve yatırımlarımız için bu adımları kalıcı hale getirmek ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz” dedi.