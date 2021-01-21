Kripto para birimlerinin sayısı 4 bini aştı

Dünya genelinde işlem gören kripto para sayısı Ocak 2021 itibarıyla 4 bin 89’a ulaştı. Kullanımı giderek yaygınlaşan kripto paralara her geçen gün yenileri eklenirken yerli kripto para borsası Paritex, yeni kripto para projelerinden MPAX Coin’i işleme açtı.

Güneş enerjisi üretiminden kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için MPAX Coin adlı kripto para birimini 1 Aralık 2020 itibarıyla işlem çiftleri arasına aldıklarını söyleyen Paritex CEO’su Özgür Serkan Uslu, MPAX Coin'in Paritex Krito Para Borsası’nda listelenmesinin ardından kısa bir sürede 1 milyon TL işlem hacmine ulaşarak kripto para yatırımcılarından yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

CoinMarketCap’in birçok çok veriyi analiz ederek yaptığı sıralamada Paritex Kripto Para Borsası’nın dünyanın en büyük ilk 50 borsası arasında yer aldığını belirten Uslu, “MPAX Coin, yenilenebilir güneş enerjisi panel sistemlerinde enerji üretip elde ettiği enerjiyi devletlere satarak kâr sağlama projesiyle öne çıkıyor. Amacı ise Türkiye ve Balkanlar'daki birçok ülkede bulunan ulusal ve uluslararası şirketlerle anlaşma yaparak online satış merkezi üzerinden, firmaların ürünlerinin ve hizmetlerinin MPAX Coin ile ödenmesine imkan sağlamak. Paritex olarak bizler de Türkiye’den çıkan yerli ve güçlü projeleri destekleyerek dünyaya ihracı için elimizden gelen işbirliğini yapmaya hazırız. Bu noktada blockchain sisteminin yeni bir teknoloji olması ve çok çeşitli yeni alanlarda entegrasyonunun getireceği faydalar düşünüldüğünde stratejik bir listeleme yaptığımızı düşünüyoruz.” dedi.