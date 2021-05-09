Kripto para borsalarında paranızı nasıl korursunuz?

Ufuk KORCAN

Pandemiyle birlikte tüm dünyada hem hisse senedi hem de kripto para piyasalarına ilgi arttı. Geçen yılın mart ayında 1.2 milyon olan Türkiye’de hisse senedine yatırım yapan yerli yatırımcıların sayısı 2.7 milyona dayandı. Kripto paralara yatırım yapanların sayısı ile ilgili de farklı rakamlar söyleniyor.

Bazı tahminlere göre 2 milyon bazı tahminlere göre ise 3 milyon kişi kripto paralarda işlem yapıyor. Çevrenizde duymuşsunuzdur ‘şu kadar kazandım, paramı bu kadar katladım’ diyen kripto para yatırımcıları. Kazançların yanında son günlerde Türkiye’de kurulu Thodex isimli kripto para borsasının işlemlerini durdurması ve sahibinin yurtdışına kaçmasıyla ilgili haberlerle gündeme geldi kripto paralar.

Önce paranızı koruyun

Hiçbir yasal altyapısı olmayan bu piyasalara ilgi duyan ve yeni yeni işlem yapacakların dikkat etmesi gereken önemli noktalar var.

Öncelikle şunu belirtelim; kripto paralara yatırımda öncelik para kazanmak değil paranızı korumaktır.

Dikkat edilmesi gerekenleri iki başlıkta toplamak mümkün. İlki bu piyasalarda işlem yapacak ‘temel’ bilgiye sahip olup olmamak, diğeri ise işlem yaptığınız platformların güvenli olup olmaması.

Biz sonuncudan başlayalım. Evet bu piyasalar bir regülasyona tabi değil, hiçbir yasal altyapısı yok. Dolayısıyla olası mağduriyetlerin giderilmesi için başvuracağınız pek bir yer de yok. İlk olarak işlem yapacağınız borsanın güvenilirliğinden emin olmalısınız.

Paranız saniyede uçabilir!

Diyelim ki işlem yapacağınız borsanın güvenilirliğinden emin oldunuz. Peki, işlem yapmaya çalışırken sizi kendi hatalarınız nedeniyle ‘mağdur’ edebilecek işlemler… Mesela X kripto parasını aldınız. Bunu başka borsadaki bir hesabınıza göndereceksiniz. Transfer işlemini yapacağınız ekranda göndereceğiniz hesap kodunu yanlış yazdınız veya farklı bir kripto paranın hesap numarasını yazdınız ve işlemi onayladınız.

Paranız saniyeler içinde evrende bir boşluğa gidebilir ve onu geri almanız pek de mümkün olmayabilir. Yani kripto para borsalarına yapacağınız transferlerin doğru hesaba yapılıp yapılmaması dikkat edilmesi gereken önemli noktaların başında geliyor.

Bitcoin’de 53 bin dolar kritik seviye

Bitcoin’de son dönemde 54.300 dolar üzerinde kademeli yükselişin sürdüğünü söyleyen Bitci. com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban, “11 Aralık’ta başlayan yükseliş trendinin destek noktalarının çalıştığını görüyoruz. 47.082 dolar seviyesindeki destek noktası son dönemde altına iki kez sarkılsa da çalıştı.

Kısa vadede ise 53.300 ve 54.995 seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bitcoin’de 53.300 seviyelerinin üzerinde kalındığı sürece yukarı hareket devam edebilir. Altına sarkılırsa farklı senaryolardan bahsedebiliriz. 53-54 bin dolardaki desteğin üzerinde kalındığı sürece 60 bin dolar ve 61.742 dolar seviyeleri test edilebilir. Yükselişin tepki hareketinden çıkması için 60-62 bin dolar seviyelerinin hacimli aşılması gerekiyor. Buralar aşılırsa 74-76 bin dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Uzun vade düşünenler bu seviyelerden pozisyon açabilir. Bitcoin’de 45 bin ve 37 bin ana destek noktaları” dedi.

Kripto paraya yatırım yaparken nelere dikkat etmeli?

Güvenilir kripto para borsalarında işlem yapın.

Kripto para borsasında transferi doğru hesaba yapın. Hesabınıza ait şifreleri iyi belirleyip güvenli olarak saklayın.

Kripto para borsası hesabınızı 2 aşamalı güvenlik seçeneğinden en az bir tanesi ile koruyun.

Farklı kripto para birimleri hakkında bilgi edinin.

Riski azaltmak için farklı paralardan oluşan sepet oluşturun.

Fiyatı görece düşük olanlar ‘ucuz’ demek değildir!

Sert yükseliş veya düşüşlerde ani kararlardan kaçının.

Zararı durdurmak için satış yapmaktan çekinmeyin. Kendinize bir kâr hedefi belirleyin. Kripto paralara yatıracağınız tutar toplam birikiminiz içinde büyük bir yer tutmamalı.

Cüzdanın kendisi ‘soğuk’ ama…

Kripto para borsalarının hack'lenmesi gibi durumlarda da paranız uçabilir! Bu tip risklere karşı ‘soğuk cüzdanları’ tercih edebilirsiniz. Soğuk cüzdan, bitcoin ve altcoin depolamak için kullanılan çevrimdışı cüzdandır. Soğuk cüzdanda, dijital cüzdan internete bağlı olmayan bir platformda saklanır, böylece cüzdanı yetkisiz erişime, siber saldırılara ve internete bağlı sistemin duyarlı olduğu diğer güvenlik açıklarına karşı korur. Soğuk cüzdanlar kağıt veya donanım şeklinde olabilir. Donanım cüzdanlar açık ve gizli anahtarlar oluşturmak için rastgele sayı üreticileri kullanan fiziksel, elektronik cihazlardır. Kağıt cüzdanlar ise üzerinde açık veya özel bir anahtarın QR kodu şeklinde yer aldığı fiziksel bir belgedir.