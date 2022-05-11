Kripto para borsası KuCoin’e 150 milyon dolarlık yatırım

Global kripto para borsası KuCoin, B serisi yatırım turunu tamamladı. Jump Crypto liderliğindeki yatırım turu sonucunda alınan 150 milyon dolar yatırımla birlikte 10 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Yatırım turuna Circle Ventures, IDG Capital ve Matrix Partners gibi global ölçekte yatırımlar gerçekleştiren yatırım fonları katılım sağladı.

Alınan yatırım GameFi, DeFi, ve NFT platformları dahil Web 3.0’a odaklanan projelere yatırım sağlayacak.

KuCoin ayrıca aldığı yatırımı kripto cüzdanları, GameFi, DeFi, DAO ve NFT platformları konusunda yatırımlar yapmak için kullanacak. KuCoin Türkiye dahil olmak üzere 200 ülkede milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor.

KuCoin, 2018 yılının Kasım ayında, A Serisi finansmanında 20 milyon dolar yatırım almıştı.



KuCoin CEO'su Johnny Lyu, yatırım turuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Jump Crypto ve Circle Ventures dahil olmak üzere önde gelen yatırımcılardan aldığımız güven, bir gün herkesin kriptodan yana olacağı vizyonumuzu sağlamlaştırıyor. KuCoin, her segmentten yatırımcılar için inşa edildi ve inanıyoruz ki bu yeni yatırımcılar ve ortaklar, KuCoin'i kripto dünyasında güvenilir ve sağlam bir ağ geçidi ile anlamlı hale getirmeye katkıda bulunacak.” ifadelerini kullandı.



Yatırıma liderlik eden Jump Crypto Asya Başkanı Tak Fujishima ise, “KuCoin, küresel bir izleyici kitlesine kapsamlı bir kripto hizmetleri platformu sağlıyor. Jump Crypto olarak Web 3.0 ve kripto pazarlarının büyümesini desteklemek için vadeli işlemler ve marj ticareti, borç verme, stake etme ve pasif getiri oluşturma konusundaki tekliflerini büyütmeye ve genişletmeye devam ederken şirketi desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi.