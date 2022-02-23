Kripto para borsası WOO Network Türkiye'de
Kripto para borsası WOO Network, Türkiye faaliyetlerine başladı.
Tayvan merkezli kripto para borsası WOO Network, Türkiye faaliyetlerine başladı.
Avalanche, Polygon, Crypto.com, Binance gibi global partnerlikleri bulunan WOO Network, aynı zamanda WOO Token kripto parasının da üreticisi olarak biliniyor.
Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance’in yatırımcısı olduğu WOO Network, Aralık 2021 itibarıyla Türkiye pazarına adım atarak Türk kripto para yatırımcılarına hizmet sunmaya başladı.
WOO, Türkiye'deki kullanıcılara tıpkı globalde olduğu gibi gerçekleştirdikleri işlemlerden sıfır komisyonlu işlem hizmeti sunuyor.