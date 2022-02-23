  1. Dünya Gazetesi
  2. Kripto Para
  3. Kripto para borsası WOO Network Türkiye'de
Takip Et

Kripto para borsası WOO Network Türkiye'de

Kripto para borsası WOO Network, Türkiye faaliyetlerine başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Tayvan merkezli kripto para borsası WOO Network, Türkiye faaliyetlerine başladı.

Avalanche, Polygon, Crypto.com, Binance gibi global partnerlikleri bulunan WOO Network, aynı zamanda WOO Token kripto parasının da üreticisi olarak biliniyor.

Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance’in yatırımcısı olduğu WOO Network, Aralık 2021 itibarıyla Türkiye pazarına adım atarak Türk kripto para yatırımcılarına hizmet sunmaya başladı.

WOO, Türkiye'deki kullanıcılara tıpkı globalde olduğu gibi gerçekleştirdikleri işlemlerden sıfır komisyonlu işlem hizmeti sunuyor.