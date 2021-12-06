Kripto para borsasında 196 milyon dolarlık vurgun

Kripto para borsası BitMart'ın hack’lendiği ve 196 milyon dolar değerinde varlığın çalındığı belirtildi.

Blockchain güvenlik ve veri analitiği şirketi Peckshield'ın BitMart'tan “Bitmart Hacker” isimli bir adrese milyonlarca dolarlık transferleri fark etmesiyle siber saldırı ortaya çıktı.

Peckshield, Ethereum blok zincirinden yaklaşık 100 milyon dolar ve BSC ağı üzerinden yaklaşık 96 milyon dolarlık transfer gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hackerlar'ın Binance Coin, Safemoon ve Shiba Inu dahil olmak üzere 20′den fazla kripto varlık ile işlem gerçekleştirdiği ifade edildi.

Borsanın kurucusu ve CEO’su Sheldon Xia, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, siber saldıya ilişkin ilk güvenlik kontrollerinin tamamlandığını ve iki sıcak cüzdandaki güvenlik ihlalinin özel bir anahtar nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.

Xia, olaydan etkilenen kullanıcıların zararlarının şirket tarafından karşılanacağını açıkladı. Sheldon Xia, para çekme işlemlerinin ise 7 Aralık itibarıyla kademeli olarak başlatılacağını ifade etti.

Borsanın kurucusu dün ETH ve BSC sıcak cüzdanlarının büyük ölçekli bir saldırıya maruz kaldığını ve 150 milyon dolarlık varlık çalındığını açıklamıştı.

Xia, etkilenen ETH ve BSC sıcak cüzdanlarının, BitMart'taki varlıkların küçük bir yüzdesine karşılık geldiğini de belirtmişti.