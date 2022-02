Kripto para caiz mi? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama

Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kripto paralara ilişkin açıklama yaptı.

Ali Erbaş, A Haber'de katıldığı bir programda kripto paraların caiz olup olmadığına ilişkin soruya, "Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz" dedi.

Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuz, insanları istismar etme ihtimalinin yüksek olması münasebetiyle şu anda kullanımının caiz olmadığını düşünüyor. Soranlara bu şekilde cevap veriliyor. Belli şartları var o süreç takip ediliyor. Şu an itibariyle insanların birbirlerine rahat ve güvenli şekilde kripto parayı kullanma ortamı oluşmaması nedeniyle, insanların insanlara zarar verme ihtimalinin henüz ortadan kalkmaması sebebiyle şu an caizdir denilemiyor. Şu an takip ediliyor" diye konuştu.

Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Tez bittikten sonra da tekrar görüşeceğiz. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz."