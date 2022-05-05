Kripto para devine Avrupa'dan yeşil ışık

Kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, Fransa’da ‘Avrupa Dijital Varlık Hizmetleri Sağlayıcısı’ (DASP) onayını alarak, bir ilki gerçekleştirdi.

Fransa’da finans piyasalarının düzenleyici kurumu AMF (Autorité des Marchés Financiers) tarafından verilen lisans, bankacılık sistemini denetleyen bağımsız otorite ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) tarafından da onaylandı.

Fransa’da yasal olarak faaliyet gösterme iznine sahip olan Binance, düzenleyici onayı DASP kaydı ile birlikte ülkede dijital varlıkları elinde tutabilme, alım, satım ve takasını etkinleştirebilme ve onlar için bir ticaret platformu çalıştırabilme imkanına sahip oldu. Binance şu anda Fransız borsa gözlemcisi AMF tarafından kayıtlı bir dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak listeleniyor.

Binance CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ), "Etkili düzenlemeler kripto paranın yaygın şekilde benimsenmesi için esastır. Fransız DVHS ve AML/CFT düzenlemeleri, kara paranın aklanması ile mücadelenin yanı sıra Fransa’da düzenleme altına girebilmek için gereken yüksek standartları ortaya koyuyor. Binance’e tüm başvuru süreci boyunca rehberlik eden ve yenilikçiliğe kendini adamış AMF ve ACPR’a minnettarız. Binance, ilk günden bu yana her daim kullanıcıyı birinci öncelik edindi. Bugün ise, kripto topluluğu Fransa’da resmen tanınan bir DVHS haline gelen Binance Fransa ile bize daha da güvenebilir.” değerlendirmesinde bulundu.