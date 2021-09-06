Kripto para ile ilgili suç duyurusu
Mersin'de kripto para borsasının Türkiye'deki kullanıcılarına hizmet veren platformundaki hesabına yatırdığı 240 bin doların bilgisi dışında başka hesaba aktarılarak dolandırıldığını iddia eden iş insanı suç duyurusunda bulundu.
İş insanı Beşir B, avukatı aracılığıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi. Beşir B, dilekçesinde 2 Eylül'de "soğuk cüzdan"ından (kripto paraların saklanması için kullanılan cihaz) kripto para borsasındaki hesabına 240 bin dolar yatırdığını belirtti.
Bu paranın "Türk Lirası" cinsine çevrilmesi yönünde talimat verdiğini kaydeden Beşir B, bir süre sonra talimatını kontrol için hesabına girdiğinde talebi dışında işlem yapıldığını ve hesabındaki paranın başka hesaba transfer edildiğini gördüğünü öne sürdü.