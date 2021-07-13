Kripto para madencilik devi Bitmain, Türkiye pazarına girdi

Dünyanın en büyük madencilik cihazı üreticilerinden Bitmain'in Türkiye ve MENA bölgesindeki resmi distribütörü Phoenix Store, ilk fiziksel mağazasını İstanbul'da açarak Türkiye pazarına giriş yaptı.

St. Regis İstanbul’da açılan Phoenix Store, madencilik cihazları için uçtan uca çözümler, soğutma çözümleri ve soğuk cüzdan donanımlarını Türk yatırımcılarla bir araya getirecek.

"Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz"

Mağazanın açılışında konuşan Phoenix Store CEO'su Phil Harvey, “Phoenix Store olarak dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinesi üreticisi Bitmain ile Türkiye'ye adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, dünyada kripto para piyasalarına en fazla ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Türk yatırımcıların kripto para dünyasına olan ilgisi, Türkiye pazarına adım atmamızı sağlayan en önemli faktör oldu." dedi.

Türk finans yatırımcılarına sektörün en gelişmiş cihazları ve soğuk cüzdanlarıyla buluşturacaklarını belirten Harvey, "Türk yatırımcılar, özellikle teknoloji ve donanım şirketlerinde, girişimcilik ekosistemi konusunda bilgili. Bu kapsamda Türk yatırımcıların da kripto para ve finansal teknolojilerdeki yatırımlara ağırlık vereceğini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Harvey, "St. Regis'deki mağazamız Türkiye pazarındaki ilk yatırımımız olmasına rağmen, devam eden iş ve yatırımlarımız için ilk adımımız ve bu adımları kalıcı hale getirmek ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.