Kripto para piyasalarında toparlanma devam ediyor

ABD’li boru hattı şirketi Colonnial Pipeline’a düzenlenen siber saldırı sonrası şirketin fidye olarak ödediği Bitcoin’lerin ele geçirilmesi ve piyasadaki kurumsal yatırımcı sayısının azaldığı haberleri sonrası yüzde 10 civarı değer kaybeden Bitcoin, El Salvador’un Bitcoin’i yasal para olarak tanıyan ilk ülke olmasıyla toparlanma sinyalleri vermeye başladı. El Salvador dopingiyle son 24 saatte yüzde 7,27 artışla saat 10:45 itibarıyla 36 bin 793 dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının El Salvador gelişmesi ardından toparlanmasıyla, en büyük hacimli 10 kripto paranın 8’i değer kazandı. Ethereum yüzde 0,46 artışla 2 bin 543 dolara yükselirken Cardano yüzde 0,2 artışla 1,57 dolara, Dogecoin ise yüzde 1,78 artışla 0,33 dolara yükseldi.

Toplamda 10 bin 386 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 farklı piyasanın hacmi 1 trilyon 603 milyar 763 milyon dolara ulaşırken, son 24 saatte 119 milyar 521 milyon 463 bin dolarlık işlem yapıldı.