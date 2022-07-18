Kripto para piyasası yeni haftaya yükselişle başladı

Gözlerin merkez bankalarına çevrildiği haftaya, kripto paralar yükselişle başladı.

Luna ile başlayan 3AC ve Celcius ile devam iflas krizinin ardından umutsuzluğa kapılan kripto piyasasında, yukarı yönlü hareketin nereye kadar süreceği yakından takip ediliyor

Piyasa hacmi bugün 14 Haziran'dan bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin fiyatı yüzde 8 artarak son 1 ayın en yüksek seviyesi olan 22 bin 473 dolara çıktı. Ethereum ise bin 500 dolar sınırına dayanarak Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Bitcoin, Kasım 2021'deki 69 bin dolarlık zirvesinin ardından yüzde 70'in üzerinde değer kayderek 20 bin doların altına gerilemişti. Etheruem ise 881 dolara kadar inmişti.

Analiz platformu Glassnode, son 3 ayda Bitcoin yatırımcılarının satış eğiliminin yeniden azalış göstermeye başladığını bildirdi.

Glassnode'un Twitter hesabında, Bitcoin alımlarının dolar bazında yüzde 80'inin en az 3 aydır hodl edildiği belirtildi.