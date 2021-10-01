Kripto para piyasasına 'Powell' desteği

Kripto para piyasası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yasaklama niyelerinin olmadığı yönündeki açıklamasından sert yükseldi.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Fed’in kripto paraları yasaklama niyetinin olmadığını, ancak stabilkoinlerin daha fazla gözetim, denetime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çin'in yasaklama kararı ile karamsar bir havaya bürünen kripto para piyasası, Powell'ın bugünkü açıklamasının ardından yönünü yukarı çevirdi.

Çin sonrası 48 bin dolardan 39 bin dolara kadar düşen Bitcoin, yeniden 47 bin doların üzerini gördü. Ethereum da 3 bin 200 dolar seviyesi aştı.

Bitcoin, temmuz sonunda başlayan rallisini eylül ayı başına kadar sürdürmüş ve 55 bin dolara kadar yükselmişti. Ethereum da 4 bin doları aşmış ardından 2 bin 500 dolar seviyesine çekilmişti.

Öte yandan Bitcoin, eylül ayını yüzde 7,6 düşüşle kapatmasına rağmen üçüncü çeyreği yüzde 25 yükselişle kapattı.