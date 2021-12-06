Kripto para piyasasında son durum: Sert düşüş küçük yatırımcıyı korkuttu

Hafta sonu kriptopara piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalarını yerini daha sakin bir seyre bıraktığı, Ethereum fiyatının 4 bin doların üzerine geri geldiği gözleniyor. Bitcoin fiyatı ise 50 bin doların altında yatar seyrini sürdürüyor.

Hafta sonu kripto para fiyatlarındaki sert aşağı yönlü hareketlerde ABD Kongresi'nin kripto paralarla ilişkili tüm büyük şirketlerin CEO'larını toplantıya çağıracağı haberleri, kripto para piyasasının iştahın azaldığı ortamda hisse senedi piyasalarına daha paralel hareket eder hale gelmesi etkili oldu.

Analistler özellikle Bitcoin'in ABD hisse senedi piyasalarının hareketlerini daha yakından takip eder hale geldiğini, cuma günü beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD hisse senedi piyasalarına getirdiği satışın Bitcoin'e de yansıdığını ifade ediyorlar.

Şu sıralarda Bitcoin yüzde 46 bin 583 dolara kadar düşüş sonrasında gelen toparlanma ile düne göre sadece yüzde 0,01 kayıpla 49 bin 17 dolardan işlem görürken, cumartesi günü 3 bin 856 dolara kadar gerileyen Ethereum fiyatı tepki hareketinin ardından düne göre yüzde 0,07 düşüşle 4 bin 169 dolar seviyesinde. Solana ise yüzde 2,7 artışla 195 dolara yükseldi.

Sert düşüş küçük yatırımcıyı korkuttu

Haftasonu Bitcoin ve diğer kripto paralarda yaşanan sert düşüşün bireysel yatırımcıların endişelerini artırdığı belirtildi. Uzmanlar, Bitcoin'de düşüşlerde alım fırsatı temasının geçtiğimiz günler için geçerli bir tema olmadığına dikkat çekti. Küçük yatırımcılar arasında risk toleransları ve aracı kurumlardaki hesap dengeleri konusunda baskının arttığı kaydedildi.

Miller Tabak + Co. Stratejisti Matt Maley, “Düşüşlerde alım geçen hafta iyi işlemedi, bu nedenle perakende işlem yapanlar biraz geri adım atabilir. Bu yıl arz/talep denkleminin arz tarafından önemli bir rol oynamalarından dolayı, küçük yatırımcıların eksikliği boğalar için istenmeyen bir gelişme” dedi.

Juventus'un sponsorunun faaliyetleri askıya alındı

Singapur, dijital para Army Coin'e destek veren kripto para borsası Bitget'in faaliyetlerini, Army Coin ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşandığı anlaşmazlık nedeniyle durdurdu.

Financial Times'ın haberine göre Juventus'un sponsorları arasında olan Bitget, Army Coin'in BTS üyelerine ömür boyu finansal destek sağlamanın yolu olduğu yönünde reklam yapıyordu. Ancak BTB grubu bu kripto paraın kendileri ile ilişkisi olmadığını ve bu kripto paraya karşı hukuki haklarını koruyacaklarını açıkladılar.

Singapur'un Bitget'in faaliyetlerini askıya almasından sonra Şirket, Singapur Para Otoritesi'nin logosunu internet sitesinden çıkardı ve Singapurlu yatırımcıların uygulamasına ve internet sitesine erişimlerini engelledi.

Kaynak: Foreks, Bloomberg