Kripto para piyasasında 'süper varyant' kayıpları

Kripto para piyasası, Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni varyantının yarattığı endişeyle sert düştü.

Bitcoin, yüzde 5'in üzerinde değer kaybıyla 55 bin doların altına geriledi. Bitcoin, saat 13.50 itibarıyla 54 bin 650 dolar civarında alıcı buluyor.

Eylül ayında rallisine başlayan Bitcoin, kasım ayında zirveyi 69 bin doların üzerine taşımıştı. Bitcoin, bugünkü düşüşüle kritik 50 günlük hareketli ortalamasının sınırına kadar geriledi.

Ethereum ise yüzde 10'a yakın düşüşle 4 bin dolara kadar düştü. Ethereum, 10 Kasım'da 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor tazelemişti.

Kripto para piyasasının en büyük iki oyuncusunda yaşanan düşüş diğer altcoinleri de olumsuz etkiledi. Bazı altcoinlerde düşüş yüzde 10'u aştı. Binance Coin 570 dolara, Solana 186 dolara, Cardano ise 1,5 dolara kadar düştü.

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, B.1.1.529 olarak adlandırılmış, yetkililer bu varyantın endişe verici olduğunu kaydetmişti.