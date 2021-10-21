Kripto para piyasasının değeri 2,7 trilyon doları geçti

Bitcoin’in nisan ayındaki rekorunu geçerek 66 bin 976 dolara kadar tırmanmasıyla kripto paraların toplam piyasa değeri de 2,7 trilyon doları geçti.

Bitcoin’in piyasa değeri ise 1,23 trilyon dolar civarında bulunuyor. Ethereum’un piyasa değeri ise 493 milyar dolar ile Bitcoin’den sonra ikinci sırada gelirken Binance Coin 82 milyar dolar piyasa değeriyle üçüncü sırada bulunuyor.

Bitcoin fiyatlarındaki yükselişe rağmen Ethereum yıl başından bu yana Bitcoin’den çok daha iyi bir performans gösterdi. Ethereum’daki yükseliş yüzde 1000’e yaklaşırken Bitcoin yüzde 400 civarında yükseliş kaydetti.