Kripto para sektörü temsilcileri Meclis'te

Türk kripto para topluluğu temsilcileri, yeni kripto para yasası öncesi fikir alışverişi için TBMM’ye gitti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Twitter’da canlı sohbete katıldığımız ve bugün görüşlerini almak üzere TBMM’ye davet ettiğimiz Kripto Para Plaftormu’ndan gelen arkadaşları Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Bilgi ve Teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile birlikte dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Twitter’da canlı sohbete katıldığımız ve bugün görüşlerini almak üzere TBMM’ye davet ettiğimiz Kripto Para Plaftormu’ndan gelen arkadaşları Grup Başkanvekilimiz @mahirunal, Bilgi ve Teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız @DrOmerileri ile birlikte dinliyoruz. pic.twitter.com/4QWtp0NnmD — 🇹🇷Mustafa Elitaş🇹🇷 (@mustafaelitas) December 29, 2021

Görüşmeye katılan isimler şu şekilde: Aytunç Yıldızlı, Kamile Uyar, Sait Arslan, A. Uğur Açıkgöz, Erkan Öz, Tansel Kaya, Bora Erdamar, Prof. Dr. Fatma Özkul ve Avukat Elçin Karatay.

Toplantıda konuşulanlara ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.