Kripto para şikayetleri yüzde 8 bin 616 arttı

Son yılların en çok konuşulan yatırım araçlarından olan kripto paralara ilgi 2021’de zirve yaparken, özellikle Bitcoin’e yapılan yatırımlar ve televizyonda çıkan haberler tüketicilerin kripto paralardan daha da haberdar olmalarına olanak sağladı.

Bir gün önce zirve yapıp ardından yüzde 15’lik düşüşler görülen bu yatırım aracıyla ilgili şikayetlerde de adeta patlama yaşandı.

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yapan Şikayetvar, son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen kripto para borsasını ve dijital paraları inceleyerek en çok şikayet edilen konuları bir araya getirdi.

2021’de 9 binin üzerinde şikayet geldi

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre, nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alan Türkiye’de konuyla ilgili şikayet artışı da zirve yaptı. Bu durum Şikayetvar verilerine de yansıdı. Şikayetvar verilerine göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2018’de 2 bin 40, 2019’da 734, 2020’de 7 bin 425 şikayet geldi. Bu yatırım aracıyla ilgili 2019-2020 verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili şikayet artış oranı yüzde 912 oldu. Kripto paralarla ilgili 2020’de en çok şikayet edilen ay nisan olurken, 2021’in ikinci ve beşinci haftasında şikayetler zirve yaptı.

Haftalık ortalama şikayet sayısı bin 56

2021 Şubat ayıyla 2020’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kripto parayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 8 bin 616’ya yükseldi. Şikayetvar verilerine göre, bu yatırım aracına dair geçen yıl, haftada ortalama 139 şikayet gelirken, 2021’de haftalık ortalama şikayet sayısı 1.056’lara ulaştı. 2020 Şubat ayı verileriyle 2021 Şubat verileri karşılaştırıldığındaysa sektöre olan ilginin artışı ve artan şikayet sayısının yükselişi dikkati çekiyor. 2020 Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikayet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin 500’lere kadar yükseldiği görülüyor.

Şikayetvar'a göre, kripto parayla ilgili en çok şikayet edilen konuların başında; "kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya firmaların engel olması", "transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi", "üye temsilcilerinin yatırım yapana kadar fazla ilgili davranıp zarara uğrayınca cevap vermemesi", "hesap kapatma işleminin yapılamaması", "sisteme giriş yapılamaması" ve "hesabın firma tarafından sıfırlanması" geliyor.