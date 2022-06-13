Kripto para şirketi Celcius, tüm işlemleri durdurdu

Celcius Network, "olağanüstü piyasa şartları" nedeniyle hesaplar arasında transferleri ve varlık çekimlerini askıya aldığını duyurdu.

Celsius'un açıklaması sonrasında Bitcoin fiyatı Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye gerilerken, Ethereum fiyatı da keskin düşüş yaşadı.

Celcius Network yaptığı açıklamada, "Varlıkları korumak için adım atarken, likiditede ve operasyonlarımızda istikrarı sağlamak için gerekli eylemleri gerçekleştiriyoruz. Transferlere ve para çekişlere ara verilen bu dönemde müşterilerimiz taahhütlerimiz doğrultusunda ödüllerini, getirilerini çoğaltmaya devam edecekler.” ifadelerine yer verdi.

Celcius, geçen yıl 750 milyon dolar tutarında fon toplamıştı.