Kripto para üretmek için 1 milyar dolarlık kaçak elektrik kullandılar

Malezya’nın ulusal enerji şirketi Tenaga Nasional (TNB), kripto para madencilerinin kaçak elektrik kullanımı nedeniyle son yıllarda ciddi kayıplar yaşadığını açıkladı.

2020-2024 tarihleri arasında 13 bin 827 mekânda yasa dışı elektrik kullanılarak başta Bitcoin olmak üzere çok sayıda kripto para üretildiği tespit edildi. Malezya basınında yer alan haberlere göre kaçak kullanımın maliyeti 1,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Binlerce cihaza el konuldu

TNB, polis destekli operasyonlar düzenleyerek binlerce kripto para madencilik cihazına el koydu. Malezya’da kripto madenciliğine ilişkin özel bir yasa bulunmasa da sayaçlarla oynayarak veya doğrudan bağlantı çekerek elektrik tüketmek Elektrik Tedarik Yasası kapsamında suç sayılıyor.

Ulusal veri tabanı oluşturuldu

Bakanlık, kaçak elektrik kullanımını daha etkin şekilde takip edebilmek için şüpheli mekânların sahip ve kiracı bilgilerini içeren bir ulusal veri tabanı oluşturulduğunu duyurdu.

Ayrıca elektrik dağıtım noktalarına akıllı sayaçlar kuruluyor. Bu sayaçlar enerji kullanımını gerçek zamanlı izleyerek korsan kullanım girişimlerini hızlıca tespit edebiliyor.