Kripto para ve blokzincir için yeni servisler sunacak

Yeni nesil yatırım araçları içinde hiç kuşkusuz kripto para, blokzincir ve NFT platformlarının ayrı bir yeri var. Dünya genelinde oyuncu sayısının hızlı arttığı, girişimlerin sıklıkla karşımıza çıktığı kripto para, blokzincir, STO, Defi ve NFT platformlarına yaratıcı servis ve çözümler ile altyapı hizmeti vermek amacıyla Singapur'da kurulan Blatform’un Türkiye şubesi faaliyete geçti.

Blatform CMO’su (Chief Marketing Officer) Ertan Turhan, “Kriptopara ekonomisi, blokzincir destekli yapılara, teknolojik altyapı, yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunuyoruz. Bu hizmetlere ulaşımı uygun maliyetlerle iş ortaklarımıza aktaracağız” dedi. Turhan şöyle konuştu:

“Blatform’un dünyada ilk defa yaptığı çalışmalarla, kripto para ve NTF gibi platformları iş ortakları olan girişimcilere ve iş insanlarına çok kısa bir sürede sunmak. Blatform burada tüm operasyonel süreçleri yürüterek, iş ortaklarının sadece yaptıkları işlere odaklanmalarını ve çok kısa sürede gelir elde etmeye başlamalarını sağlıyor”.

Blatform’un kurucuları ABD, Hindistan ve Türkiye’den, her biri sektöründe 20 yılın üzerinde tecrübeye sahip profesyoneller ve iş insanlarından oluşuyor. Blatform, Türkiye, Hindistan, Ortadoğu, Avrupa ve Uzakdoğu'da faaliyete başladı. Zamanla faaliyet ağını daha da genişletecek.

Uzakdoğu’daki kripto para ve finansal yatırım ekosistemine yakın olmak amacıyla, merkezi olarak Singapur seçildi. İlk etapta öncelikli ülkeler, Türkiye, BAE ve Hindistan olarak belirlendi. Ertan Turhan, “Sonraki aşamada dünya çapında bir ağ kurmayı planlıyoruz” diyor.

5 yılda 50 ülkede hizmet verecek

“Blatform, bilişim teknolojileri, kripto para ekonomisi, blokzincir, finans, yatırım, uluslararası danışmanlık, medya ve uluslararası fon yönetimi konularında her biri 20 yılı aşkın süre tecrübeye sahip olan deneyimli bir ekip tarafından kuruldu” diyen Ertan Turhan, hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki 5 yıl içinde 50’nin üzerinde ülkede operasyonlarımızı kurmayı amaçlıyoruz. Böylece toplam platform sayımızı 1.000’in üzerine çıkararak 10 milyonun üzerinde müşteriye ulaşmayı planlıyoruz. Portekiz merkezli kuracağımız operasyon ile de kripto para ve blokzincir eğitimleri vererek Ar-Ge alanında kuluçka merkezi oluşturmak, hem kendi personelimizi hem de genç girişimcileri eğitmek, ana hedeflerimiz arasında”.