Kripto parada olası rallide hangi coin'ler alınabilir?

Ufuk KORCAN

Geçtiğimiz günlerde eski bir gazeteci dostum aradı. “Şu coin’i almayı düşünüyorum. Nasıl sence?” dedi. Bahsettiğini coin’i ilk defa duymuştum. Merak ettim, nasıl bir proje diye. Sordum: Ne yapıyorlar? Ne farklılıkları var? Aldığım yanıt beni hayalkırıklığına uğrattı. “Şöyle bir ekibi var, şöyle yenilik getiriyorlar, şu özellikleri onları öne çıkarıyor” gibi bir yanıt beklerken kulağımda “bol sıfırlı” yanıtı yankılandı. Evet çevremizde o kadar çok insan var ki sadece ‘bol sıfırlı’ diye coin alan. Bunda geçtiğimiz dönemde ‘bol sıfırlı’ bazı coin’lerin kısa vadede yaptığı yukarı yönlü sert hareketlerin payı yüksek.

DOLAŞIMDAKİ ARZ BELİRLİYOR

Önce bu coin’lerin ya da token’larınn neden bol sıfırlı olduğunu anlatayım. Aslında hisse senetlerinde büyük sermayeli şirketlerin hisse fiyatının ‘düşük’ olmasından pek farkı yok. Eğer bir coin’in dolaşımdaki arzı yüksekse fiyatı da bol sıfırlı oluyor. Örneğin Bitcoin’in dolaşımdaki arzı sadece 18.8 milyon adet. Shiba’nın ise 549 trilyon adet. Dolayısıyla dolaşımdaki arzı ne kadar fazla ise fiyatı da o kadar ‘düşük’ oluyor. Burada bahsettiğim ‘düşük’ ifadesi ‘ucuz’ olarak algılanmasın.

RALLİ BİR SÜRE ÖTELENDİ

Gelelim başlıktaki soruya… Evet son dönemde yılın son aylarında kripto paralarda bir ralli beklentisi oluşmuştu. ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı tasarıda broker tanımının kripto paraları da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bu piyasalarda işlem yapanlara vergi raporlama şartı getirmesi piyasalarda tedirginlik yarattı. Hem ABD’den gelen hem de Çin’in ardından Hindistan’ın da kripto paraları yasaklayabileceği haberleri beklenen ralliyi bir süre ötelemişe benziyor. Olası rallide, özellikle bu yılın başlarında borsalarda listelenmiş, prim yapmamış, iyi bir ekibe ve teknolojiye sahip projeler öne çıkabilir. Bu, daha önce çıkmış projeler değer kazanmayacak demek değil. Mutlaka ralli piyasanın tamamına yakınını etkileyecektir. Ancak ne olursa olsun yatırım yapacağınız coin’in fiyatındaki sıfırlar yerine, projenin arkasındaki teknoloji ve ekibe bakmak sizin yararınıza olacaktır. Yine hatırlatmakta yarar var. Kripto piyasalarda çok sert fiyat hareketleri oluyor ve toplam paranızın içinde ihtiyacınız olmayan düşük bir kısmını kripto varlıklara ayırın.

Yeni trend: Metaverse ve GameFi

Kripto piyasasında son günlerde özellikle metaverse ve GameFi projelerine ilgi artmış durumda. Metaverse kısaca tüm dijital dünyaların birleşmesinden oluşan kurgusal bir evren anlamına geliyor. Facebook’un adını Meta olarak değiştirmesi de metaverse’in popülerliğini artırdı. Kurgusal bir evren olan metaverse şimdilik sadece bir hayal. Gelecekte oluşturulacak olan bu metaverse’e sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik yoluyla ulaşılabilecek. Sanal gerçeklik de şu an genellikle oyunlar da kullanılıyor. GameFi ise game ve DeFi kelimelerinin birleştirmesinden oluşuyor. GameFi, kullanıcıları oyun oynayarak kazanç elde edebilecekleri finansal bir mekanizma. Oyun oynayanlar kazandıkları coin'leri borsalarda satabiliyor.

Bitcoin çok kritik seviyelerde

Bitcoin’de 55.600-55.800 dolar destek bandının üzerinde uzun süre kalmaya çalıştı. Hatta bu bölgede ikili dip oluşturmuştu. Ancak bu formasyonun kritik direnç noktası olan 60 bin dolar seviyesininin kırılamaması teknik anlamda düşüşe neden oldu. Bitcoin şimdi 53.400- 54.000 destek bandını üzerinde kalmaya çalışacak. Teknik anlamda bu bölge oldukça kuvvetli bir destek bandı.

Bu sebeple olumsuz gelişmeler olmadığı takdirde kısmi tepki alımlarını geleceği bölge burası olabilir. Beklenen tepki alımlarının gelmemesi durumunda ise 50.000 doların test edilme riski var. Burası son derece kritik. Bu seviyenin altına gelmedikçe inişli çıkışlı bir fiyat seyri de gözlemlense BTC / USD paritesi için ana trendin yukarı yönlü olduğu söylenebilir. Ayrıca parite üzerindeki satış baskısının azalması için öncelikle 60.000 dolar seviyesi hacimli kırılarak 62.000 seviyesinin kuvvetli destek noktası haline gelmesi şart. Bunu dışındaki yükselişlerin tepki alımı niteliğinden öteye gitmeyecek.