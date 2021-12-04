Kripto parada sert düşüş

Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmelerin ve COVID-19'un Omicron varyantının ortaya çıkmasının, kripto para piyasasındaki sert düşüşün sebeplerinden olabileceğini belirtti.

Son 24 saatte sert düşüşün yaşandığı kripto para piyasasında, piyasanın temel belirleyicisi konumunda olan Bitcoin değer kaybı yüzde 20'yi aştı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kripto para piyasalarındaki bu düşüşlerin "büyük boğa hareketi" öncesi düşüş olduğunu iddia edenlerin bulunduğunu söyledi.

Bitcoin'in daha önceki dönemlerde de, 2011, 2013 ve 2017'de benzer grafiksel hareketler yaptığına dikkati çeken Arslan, "Mum grafiklerine baktığımızda öncekilerle hemen hemen aynı grafiği veriyor. Çok büyük yükselişlerden önce çok ciddi düşüşler oluyor. Diğer bir husus aralık ayı genel olarak hep sancılı geçiyor. Bu düşüşleri şöyle de anlamlandırabiliriz; Pandemiyle ilgili olarak Omicron isimli varyanttan bahsedildi. Pandemiyle ilgili olumsuz bir haber olduğunda genel olarak piyasalarda bir geri çekilme oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"388 bin yatırımcının parasını sıfırladığı iddia ediliyor"

Arslan, şunları kaydetti:

"ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı önceki günlerde kripto para borsalarının gözetime ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu da piyasada bir baskı yaratmış olabilir. Kripto para piyasalarında temel belirleyici Bitcoin. Bitcoin düştüğünde altcoinler de düşüyor. Bunun sebebi de piyasanın hacminin çok büyük bir kısmını Bitcoin'in oluşturuyor olması. Kripto para piyasalarındaki bu son düşüşte 388 bin yatırımcının 'liq' olduğu iddia ediliyor. Yani kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar, kripto para piyasalarındaki bu düşüş sonrası açtıkları pozisyona bağlı olarak belli bir yerden sonra paralarını tamamen sıfırlamış. Spot piyasada işlem yapanlara bir şey olmuyor, sadece düşüş yüzdesi ne kadarsa o kadar etkileniyor."

"Tarihindeki en sert düşüşlerden biri"

Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar da kripto para piyasalarındaki son düşüşle birlikte 1,5 milyar dolara yakın kripto paradan nakite dönüş olduğuna işaret etti.

Bu dönüşün sebepleri olduğunu belirten Dündar, "Geçen günlerde ABD Merkez Bankası, enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk etti, varlık azaltımını hızlandırmayı açıkladı. Faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğini de söyleyelim. Bu da bir faktör. Yine önceki günlerde ABD’de kripto para borsalarından bazılarının üst düzey yöneticileri Temsilciler Meclisi'nde ifadeye çağrıldı. Sebep arayacaksak bu gelişmeler üst üste geldi bu düşüşün sebebi oldu denilebilir." diye konuştu.

Dündar, Bitcoin tarihinde bu şekilde yüzde 20 düşüşlerin çok nadir olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düşüş, tarihindeki en sert düşüşlerden bir tanesi. Yaklaşık 1,5 yıldan beri Bitcoin'in yükselişi trendini seyrediyorduk. 60 bin dolar seviyelerini geçti. Hatta daha da yükselecek diye öngörüyorduk. Çok ciddi manada bir sert düşüş yaşadı. Ekonomide bir ‘boğa’ dönemi, bir de ‘ayı’ dönemi vardır. Kripto piyasasında da bu durum aynı şekildedir. Bu son düşüş, düşüş trendinin işareti mi diye tartışıyoruz.

Kripto para piyasasının hacmi diğer ekonomik ürünlere oranla çok daha düşük. Dolayısıyla sisteme hızlı likiditenin eklenmesi ya da çıkarılması hızlı yükselişlere ve hızlı düşüşlere sebep oluyor. Kripto para piyasasında daha dikkatli hareket etmekte fayda var. Sistem sürekli kazandıracak bir sistem olarak lanse ediliyor, öyle değil.

Öte yandan, kripto para piyasalarında böyle sert düşüşler gerçekleştiği zaman sürekli kaybettirdiği gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Öyle bir şey de yok. Her bir ekonomik ürün gibi fiyatları yükselebiliyor, azalabiliyor. Dünyada genel bir ekonomik darlık söz konusu. Bu süreçlerin hepsini baz aldığımızda bunun kripto para piyasasına yansıması oldukça normal."

Ethereum'da da kayıp büyük

Bitcoin, 24 saat içinde yaklaşık yüzde 23 düşerek 41 bin 900 seviyelerine indi. Bitcoin’in düşüşüyle kripto para birimlerinde son 24 saatte yaklaşık bir milyar dolarlık satış meydana geldi. Bitcoin’den sonra en değerli kripto para olan Ethereum da yüzde 22 değer kaybı yaşadı.