Kripto parada Türk yatırımcı dünyadan hızlı büyüyor

Yatırım enstrümanları alanına kripto para kavramı belki de çıkmayacak şekilde hızlı bir giriş yaptı. Sayıları global arenada 200’e ulaşan kripto para piyasasının en büyük oyuncusu ise adı jenerik olan Bitcoin oldu. Geçen yıldan başlayan değer artışı kripto paralara olan ilgiyi rekor düzeyde artırırken, Bitcoin bu rüzgarın en önde koşanlarından oldu.

Biz de DÜNYA olarak bu alanı mercek altına alan bir dosyaya imza atıyoruz. Amacımızı, piyasayı çokyönlü masaya yatırmak, yatırımcısına ve alternatif yatırım aracı arayışı noktasında bilgi aktarımı hizmeti sunmak olarak koyduk. Bitcoin, 2009'da Satoshi Nakamoto tarafından küresel finans sistemine alternatif olarak ortaya çıktı. Toplamda 21 milyon tedariği bulunan Bitcoin, çalkantılı fiyatı, merkeziyetsiz teknolojisi ve yasal belirsizliğiyle en çok konuşulan finansal enstrümanlarından. Bitcoin, henüz bir emtia, varlık veya para birimi olarak tanımlanamasa da, milyonlarca kişi tarafından kabul görüyor. Altcoinler olarak adlandırılan kripto para birimleri kavramı ise Bitcoin’in Aralık 2018’deki 20 bin dolarlık rekoru ve dijital halka arzların sayısındaki artışla adını duyurmaya başladı. Kara para aklama veya terör finansmanı gibi kötü niyetli eylemler için kullanılmasına yol açtığına dair iddialar getirenler olsa da doğru yasal uygulamalar ve tanımlarla kripto para, küresel finans ekosistemini baştan aşağıya değiştirebilecek bir teknoloji olarak tanımlıyor.

Y nesli: Bitcoin’in destekçisi

ABD’li analiz ve araştırma şirketi Harris Poll’un 2019’da gerçekleştirdiği bir araştırma, Bitcoin’e en çok 18-34 yaş aralığının ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. 2017 ve 2019 yıllarını karşılaştıran ankete göre, bilinilirliği her yaş grubunda benzerlik gösterse de, 18-34 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 59’u Bitcoin’i olumlu bir finansal yenilik olarak değerlendiriyor. 65 yaş üstü katılımcıların ise yalnızca yüzde 24’ü bu sava katılıyor. Y nesli katılımcılarının yüzde 20’si Bitcoin sahibiyken, yaşlı nüfusun ise yalnızca yüzde 2’sinin Bitcoin yatırımı bulunuyor.

Bitcoin en çok ABD’de popüler

Bitcoin’in ortaya çıkışından bu yana en hızlı adaptasyon gösteren ülke olan ABD’de, vatandaşların yüzde 55’ten fazlası Bitcoin sahibi. Dijital varlık yönetimi şirketi Greyscale Investments’ın düzenlediği ankete göre, 2020'de ABD’de Bitcoin yatırımı olan kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 19 puan artışla 21 milyondan 32 milyona ulaştı. Söz konusu yatırımcıların yüzde 38’i yılın son dört ayında, yüzde 26’sı yılın ilk beş/ altı ayında ve yüzde 19’u da bir yıl önce Bitcoin satın aldığını belirtiyor. Yatırımcıların yüzde 63’ünün COVID-19’un olumsuz etkilerinin ardından Bitcoin yatırımı yapmaya karar verdiğini söylemesi de, pandeminin etkisini göstermeye başladığı Mart 2020’de finansal piyasalarda görülen sert düşüşten ilk toparlanan piyasanın kripto para birimleri olduğunu kanıtlıyor. Bitcoin ve kripto paranın görece kabul edilebilir olduğu diğer ülkeler arasında ise, kripto para birimi işletmelerinin yasal olarak faaliyet göstermesine izin veren ancak Bitcoin’i yasal bir para olarak tanımayan İngiltere, ödemelerde Bitcoin kabul eden 25 bin işletme ve kripto paradan kripto paraya işlemlere vergi uygulamayan Fransa, kripto para birimlerinin regülasyonunu yasalaştıran G. Kore ve Bitcoin’i bir değiş tokuş aracı olarak kabul eden ve sektörü dünyada ilk regüle eden Malta gibi ülkeler yer alıyor. Çin ve Hindistan gibi ülkeler ise Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin mevcut geleneksel finans sistemine zarar verdiği ve yasal olmayan işlemlere ön ayak olduğu gerekçesiyle sektöre yıllar içinde çeşitli yasaklar uyguladı. Buna rağmen, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) dijital para birimi çalışmaları ise kripto para birimi sektöründen ilham almış gibi görünüyor.

TÜRKİYE KRİPTO PARAYI SEVDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Eylül 2020’de paylaştığı raporda Türkiye’deki kripto para birimi ekosistemine yönelik olumlu veriler duyurdu. Rapor ayrıca, regülasyon eksikliği ve hükümetin buna yönelik çalışmalarına da değiniyor.

BTK araştırması, Türkiye’nin ülkedeki kripto para yatırımcıları kapsamında dünya genelinde 14’üncü sırada yer aldığını ortaya koyuyor. Ülke genelinde 2020 itibariyle 2 milyon 400 binin üzerinde kripto para yatırımcısı yer alması ve Bitcoin, Ripple, Digibyte, Bitcoin Cash ve Stellar’ın yatırımcıların en çok tercih ettiği kripto para birimleri olması da dikkat çekiyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SKP), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve hükümetin sektöre yönelik regülasyon çalışmaları ise diğer ülkelerdeki gelişmelere paralel olarak devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda “Blokzinciri Tabanlı Dijital Merkez Bankası Parası” çıkarılması kararı yer alırken, kripto para birimlerine yönelik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin kurulması da gündemde. BTK raporuna göre, SPK’nın kripto paralar ile ilgili düzenleme çalışmalarının gelecek dönemde piyasadaki büyümeyi destekleyeceği ve sektöre yönelik devam eden çalışmaların “tüketici güvenini artırma yönünde olumlu katkılar sağlayacağı” da öngörüler arasında bulunuyor.