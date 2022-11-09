Kripto paralar 900 milyar doların altını gördü

Dünyanın üçüncü büyük kritopara borsası FTX'in likidite sıkıntısı yaşadığı spekülasyonları ve Binance'nin FTX'e yardımcı olmak için bağlayıcı olmayan bir satın alma anlaşması yapmasının kriptopara fiyatlarında sert düşüşlere yol açtı.

Piyasadaki belirsizlik kritoparaların toplam değerinde de önemli düşüşe yol açtı.

CoinMarketCap verilerine göre kriptoparaların toplam değeri 865,15 milyar dolara indi. Son 24 saatte kriptopara piyasalarında işlem hacmi yüzde 81,24 artarak 215,78 milyar dolar oldu.

Piyasa değeri en büyük kriptopara olan Bitcoin'in değeri son 24 saatte yüzde 10 civarında azalarak 340,38 milyar dolara inerken, Ethereum'un piyasa değeri 147,1 milyar dolara düştü.

Tether'in piyasa değeri 69,79 milyar dolar ve BNB'nin 48,21 milyar dolar seviyesinde.

Son 7 günde Bitcoin yüzde 13,16 ve Ethereum yüzde 22,28 değer kaybetti. BNB'de kayıp yüzde 6 olurken, XRP de yüzde 18,35 değer kaybetti