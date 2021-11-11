Kripto paralar Evergrande haberi ile düşüşe geçti

68 bin 600 dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin haberin duyulması üzerine 62 bin 800 seviyelerine kadar düştü ve ardından 64 bin 500 dolar seviyelerinde tutundu.

Ethereum'da ise yüzde 3.30'luk bir kayıp yaşandı. 4 bin 840 dolar seviyelerinde bulunan Ethereum 4 bin 464 sevyesinden döndü. Gece yarısı Ethereum 4 bin 570 seviyelerinden işlem gördü.

Ripple yüzde 5.45, Doge yüzde 6.81 ve BNB 5.40 oranlarda düşüş yaşayan 'alt coin'ler oldu.