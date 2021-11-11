Kripto paralar Evergrande haberi ile düşüşe geçti
Çin'in emlak devi Evergrande'ın 148.13 milyarlık borcunu ödeyemeyip temerrüde düşmesinden sonra kripto para borsalarında aşağı yönlü bir hareket oluştu.
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68 bin 600 dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin haberin duyulması üzerine 62 bin 800 seviyelerine kadar düştü ve ardından 64 bin 500 dolar seviyelerinde tutundu.
Ethereum'da ise yüzde 3.30'luk bir kayıp yaşandı. 4 bin 840 dolar seviyelerinde bulunan Ethereum 4 bin 464 sevyesinden döndü. Gece yarısı Ethereum 4 bin 570 seviyelerinden işlem gördü.
Ripple yüzde 5.45, Doge yüzde 6.81 ve BNB 5.40 oranlarda düşüş yaşayan 'alt coin'ler oldu.
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