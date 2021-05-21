Kripto paralar toparlanma çabalarını sürdürüyorlar

ABD'de Biden yönetiminin 10 bin doların üzerindeki kripto para işlemlerinin gelir idaresi kurumu IRS'e bildirilmesine yönelik bir düzenleme teklif edeceğinin açıklanması kripto paralarda toparlanmayı frenlese de Tesla CEO'su Elon Musk'ın dogecoinde satış yapmadığını ve yapmayacağını duyurması kripto paralara destek verdi.



Bu sabah Bitcoin fiyatı 24 saat öncesine göre yüzde 1,56 artışla 40 bin 165 dolar, Ethereum yüzde 7,43 artışla 2bin 758 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bitcoin fiyatının 50 günlük ortalamasına geldiğini, bu seviyenin aşılıp aşılamayacağını yön üzerinde belirleyici olacağını belirtiyorlar. 40 bin 500 dolar seviyesinin aşılması halinde 45 bin dolar seviyesinin hedefleneceğini ifade eden analistler, 50 günlük ortalamanın geçilememesi halinde destek olarak ise 38 bin doları işaret ediyorlar.