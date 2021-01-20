Kripto paralar yarışıyor

Piyasadaki dalgalı seyre paralel olarak, piyasa hacimlerine göre sıralanan en büyük kripto para birimleri arasındaki rekabet sürüyor. Mart 2020’de dünya genelinde etkili olmaya başlayan COVID-19 salgını, geleneksel finans piyasalarında görülen dalgalanma ve dijital teknolojilere yönelik oluşan yeni ihtiyaç, kripto para birimleri dengesini de değiştirdi.

Pandeminin kripto para birimlerine ilgiyi arttırdığı son bir yılda, Bitcoin’in 2021 ocak ayında 40 bin dolar düzeyini görmesinin ardından ilk 10 kripto para biriminin de performansı değişti. Yaklaşık 700 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre liderliğini korurken, ikinci sıradaki Ethereum da aynı dönemde ikinci sırada kalmaya devam etti. Ocak 2020’de üçüncü sıradaki Ripple ise bu yıl yerini Tether’e kaptırdı.



Öte yandan, Polkadot bu sene dördüncü sıradan listeye girdi ve böylece Ripple, beşinci sıraya geriledi. Geçen yıl altıncı sırada yer alan Litecoin bu yıl yedinci sıraya, beşinci sıradaki Bitcoin Cash de dokuzuncu sıraya geriledi. Polkadot’un yanında bu yılın ocak ayında Cardano altıncı sıradan ve Chainlink de dokuzuncu sıradan listeye girerken, Stellar da sıralamadaki onuncu kripto para birimi oldu.