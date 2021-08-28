Kripto paralar yol ayrımında

Ufuk KORCAN

Kripto para yatırımcılarının aralarında söylediği bir söz vardır: “Kripto her koşulda pişmanlıktır.” Bu sözün altında yatan neden kripto paraların her iki yönde sert fiyat hareketleri yapması nedeniyle yatırımcıların alım ya da satımda ‘en iyi’ seviyeleri yakalayamamaları yatıyor.

Yani satış yapanlar yükseliş sürerse ‘keşke bekleseydim’ derken alım yapanlar da olası düşüşlerde ‘keşke acele etmesiydim’ diyor. Bu kriptoların doğasında var. Bu piyasada işlem yapıyorsanız alım satımlarda doğru yeri tutturmak çok zor. Ansızın gelecek bir haber iki yönde de sert fiyat hareketlerine neden olabiliyor. Bazen sert fiyat hareketleri için bir ‘habere’ bile ihtiyaç olmayabilir. Bitcoin’e gelen yüklü bir satış bütün piyasayı kan gölüne çevirebilir.

RALLİ FRENE BASTI

Gelelim kripto paralarda son duruma… Nisan ayı ortasında 64.854 doları gören Bitcoin düşüş trendine girmiş ve 22 Haziran’da 28.805 puana kadar gerilemişti. Bitcoin’de yaşanan bu sert geri çekilme tüm piyasada sert kayıplara neden olmuştu. Öyle ki bazı altcoinlerde kayıplar yüzde 90’lara varmıştı. Piyasanın ikinci en büyük parası Ethereum’da güncellemenin başarıyla yapılması 21 Temmuz’dan itibaren yönü yukarı çevirmişti.

Ethereum 1.700 dolar seviyelerinden 3.300 doların üzerine çıkarken Bitcoin de 50 bin doların üzerini gördü. Yaşanan bu sert yükselişin ardından geçtiğimiz hafta Bitcoin, 47.300 dolardaki yükseliş trendi desteğinin altına sarktı.

KRİTİK SEVİYE İZLENİYOR

Kısa vadede Bitcoin’in seyri tüm kripto paraların yönü için de belirleyici olmaya devam edecek. Dolayısıyla Bitcoin’in 47.300 dolardaki desteğinin altında kalması halinde düşüş 43-44 bin dolar seviyelerine kadar sürebilir. Tersi durumda yani 47.300 doların altına inişler ‘sarkma’ olarak kalır ve bu seviyenin üzerinde kalınması Bitcoin’de yükselişin devam edebileceği anlamına gelecek. Bu durumda ise sırasıyla hedefl er 48.101, 49.755 ve 51.543 dolar olacak.

Yeni yatırımcıya ihtiyaç var

Bitcoin altcoinlerin yüzdelik olarak piyasa hakimiyetlerini gö steren dominance grafi ğine baktığımızda yüzde 44.5 seviyelerini görüyoruz. Bu oran ocak ayında 73’lere yakındı. Yani pazarın yüzde 73’ü Bitcoin’deydi. Hatta bazılarına göre bu kadar sert satışların gelmesinin nedeni bu. Geçmişte bu oranın düşmesi Bitcoin’den çıkan paranın altcoinlere yöneldiği şeklinde yorumlanıyordu. Ancak son 2-3 ayda böyle olmadı. Oran 73’lerden 39’lara gerilerken altcoinler de düştü. Bitcioin’den çıkan para aslında kripto para piyasasının dışına çıktı. Şimdi bu oranın 44’te olması en azından Bitcoin’den giden yatırımcıların geri gelme olasılığını artırıyor. Bazı uzmanlara göre altlar için ideal dominance oranı 52-53 civarı olması.

Finans devlerinin kripto aşkı büyüyor

Merkezi ABD'de bulunan çevrimiçi ödeme sistemi PayPal, İngiltere’deki müşterilerin kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin’i satın almasına, elinde tutmasına ve satmasına izin verildiğini açıkladı. 400 milyondan fazla müşterisi olan PayPal’in, İngiltere’deki müşterileri için kripto para hizmeti başlatması, son aylarda büyük fi nans şirketlerinin hem kurumsal ve hem de bireysel müşterilere dijital varlıklara erişim sunmaya başlamasından sonra geldi. Citigroup da Bitcoin vadeli kontratlarında alım-satım yapmaya hazırlanıyor. Citi'nin Bitcoin alım-satım operasyonunu başlatmak için Londra’daki kripto işlem masası için regülatörlerden onay beklediği belirtildi. Mayıs ayında Goldman Sachs belirli müşterilerine türevler yolu ile Bitcoin erişim imkanı sağlamıştı.

Eylülde tsunami mi, yoksa bahar havası mı?

Eylül ayına ilişkin kripto paralarla ilgili olarak iki farklı görüş var. Özellikle düzenlemeler konusu kripto paralar için kritik öneme sahip. Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) açıklayacağı düzenlemeler yakından izlenecek. Eğer düzenlemelerin ‘şiddeti’ yüksek olmazsa kriptolarda sert yükseliş yaşanabilir. Enigma Securities’den Joseph Edwards ise bu konuda karamsar. Edwards’a göre eylül ayı kripto paralar için kötü geçecek. Amerikan SPK’sı SEC’in genel olarak eylülde düzenlemelerle ilgili açıklama yaptığına dikkat çeken Edwards, “Eylül düzenleme konusunda hareketli geçecek. Sadece kriptoda değil bütün ABD piyasaları için. Önümüzdeki 2-3 yılda çok sayıda düzenleme olabilir. Bu da kriptolarda baskı yaratacak. Ama daha uzun vadede iyi olacaktır” diyor.