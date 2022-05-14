Kripto paralarda düşüş, dolarda yükseliş sürer mi?

Ufuk KORCAN

Piyasalar geride bıraktığımız hafta yine oldukça hareketliydi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım sürecine başlaması, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, dünyada artan enflasyon oranları zaten son dönemde risk iştahını iyice azaltmıştı. Çarşamba günü ABD’de açıklanan enflasyon oranlarının beklentilerin üzerinde gelmesi piyasaların üzerindeki kara bulutları daha da kararttı.

Küresel borsaların tamamı haftayı satış baskısı altında geçirdi. New York’ta teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Naqdaq’ta haftalık kayıp yüzde 8’e dayanırken yılbaşından bu yana yaşanan gerileme yüzde 25’i aştı. Yılbaşından bu yana yurtdışı borsalardan pozitif yönde ayrışan Borsa İstanbul da bu sürece daha fazla kayıtsız kalamadı ve haftayı yüzde 2 civarı kayıpla kapattı.

'KRİPTO'DA LUNA DEPREMİ

Geçen haftanın en çok konuşulan konusu ise kripto paralardı. Kripto paralar arasında piyasa değeri en yüksek olanlardan LUNA’nın fiyatının 100 dolarlardan 1 centin altına gerilemesi bomba etkisi yarattı.

Terra blockchain zincirinin yönetim coini olan Luna, sistemin sabit coin'i UST’nin “1 dolar=1 UST” eşitliği koruyamamasıyla resmen çöktü. Zaten uzun zamandır ‘tatsız’ olan piyasa LUNA depremiyle yerle bir oldu. Bitcoin 26 bin 500 doların altına gerilerken alt coinlerde çok ciddi kayıplar yaşandı.

UST ile başlayan sabit coin tartışması bir ara kripto piyasasının en büyük sabit coin'i olan Tether’e (USDT) sıçradı ama spekülasyon büyümedi. UST’nin arkasında bir varlıktan ziyade algoritma varken Tether’in yönetilebilir miktarda ‘gerçek’ dolar varlıkları tuttuğu söyleniyor.

DOLAR, BANDIN DIŞINA ÇIKTI

Döviz piyasasında da dalga boyu hisse ve kriptoda olduğu gibi arttı. Fed’in şahinleşmesiyle küresel anlamda değer kazanan dolar, Euro karşısında 2017 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Kur korumalı mevduat dövize olan talebi kırmış ve dolar yılbaşından bu yana 13-15 TL bandına sıkışmıştı. Ancak yüksek enflasyonist ortam ve küresel anlamda dolardaki değer artışı doların 15.50 TL’ye yaklaşmasına neden oldu. Yaz aylarının yaklaşıyor olmasına bağlı olarak artacak turizm gelirleri ve enflasyona endeksli yeni enstrümanların açıklanacak olmasının şu aşamada yukarı yönlü sert bir hareketi engelleyeceği düşünülüyor.

Borsada yükseliş için 2.408 puan aşılmalı

BİST 100 Endeksi’nde 2 bin 500 puan seviyesinin üzerine çıkılamaması endeksin tekrar yükseliş trend çizgisinin üzerine çıkmasını engelledi. Bu noktanın kuvvetli direnç noktası olarak çalışması da geri çekilmeyi teknik anlamda tetikledi. Bunun yanında 2 bin 408 puanın altına gelinmesi de endeks açısından olumsuz bir görüntü. Tekrar 2 bin 408 puanın üzerine hacimli bir şekilde çıkılıp bu noktanın kuvvetli destek noktası haline getirilmediği her seans endeksin 2 bin 279 puana kadar geri çekilme riskini artıracak öneme sahip. Bu seviyenin altında ise 2 bin 197 puan desteği var. Endeksin tekrar 2 bin 408 puanın üzerine çıkması durumunda ise yeniden ilk aşamada 2 bin 500 puanlı seviyeler hedeflenebilir.

İşte dolardaki kritik seviyeler

Dolar/TL paritesinin teknik görünümüne bakacak olursak paritenin 14.85-14.99 TL seviyesinin üzerine çıkması yükselişi tetikleyen temel etken. Daha önce direnç noktası olarak çalışan bu bölge artık destek olarak çalışacak. Bu destek bölgesinin üzerinde kalınması ve kapanışlar gelmesi ise paritenin ilk aşamada 15.73 TL direncinin test edilme riskini oldukça artıracak. Bu nokta önemli direnç noktası. Geçilmesi durumunda 17.07 TL seviyesine kadar yükseliş riski artabilir. Bunun yanında parite hala 03 Ocak 2022 tarihinde 12.75 TL seviyesinden başlattığı yükseliş trendinin üzerinde. Bu trendin destek noktası da 14.86 TL seviyesine denk geliyor. Bu nokta aşağı kırılmadıkça paritede yukarı yönlü riskler devam edebilir. Aşağı geçilmesi durumunda ise ilk aşamada sırasıyla 14.72 ve 14.52 TL desteklerinin görülme olasılığı artabilir. Özellikle 14.52 TL desteğine dikkat! Bu noktanın aşağı kırılması paritede aşağı yönlü yeni bir seyir başlatabilir.

Bitcoin'de 27.800 dolara dikkat!

Bitcoin’in haftalık bazdaki grafiğinde 37 bin dolar seviyesinin altına inilmesi 21 Eylül 2020 haftasından başlayan yükseliş trendinin de altına gelinmesi anlamı taşıyor. Paritede yaşanan sert düşüşün ‘teknik anlamda’ açıklaması bu. Bunun yanında yine bu trend çizgisinin altında pandemi döneminin başlangıcında görülen 3 bin 900-4 bin dolarlı seviyelerden başlayan trend çizgisi var. Ve bu trendin destek noktası ise 27 bin 800 dolar seviyelerine denk geliyor. Şimdi BTC/USD paritesinin haftayı bu seviyenin altında tamamlayıp tamamlamadığı takip edilecek. Bu seviyenin altında yapılacak haftalık kapanışta 26 bin ve 22 bin dolar seviyelerinde ara destek noktaları olmak üzere 20 bin dokar seviyesinin test edilme riski masada olacak. Paritede oluşan baskısının kısmen de olsa zayıflaması için ise tekrar 37 bin dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmanın oluşması görülmeli.