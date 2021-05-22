Kripto paralarda düşüş sürecek mi?

UFUK KORCAN

Küresel anlamda son günlerde kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklarda sert fiyat hareketleri yaşanıyor.

Hisse senedi cephesinde özellikle ABD kaynaklı haberler etkili oluyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 27-28 Nisan tarihlerinde yaptığı toplantı tutanakları geçen haftaya damga vurdu.

Tahvil alım hızının azaltılması konusunun önümüzdeki toplantılarda tartışmaya açık olduğuna yönelik Fed üyelerinden gelen sinyaller, piyasalarda tedirginlik yarattı.

Öte yandan ABD’de enflasyonist endişelerin de yine faiz artırımı beklentilerini desteklemesi gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik ilgiyi azaltıyor.

Ortadoğu’da artan tansiyon yine risk iştahını azaltan bir diğer gelişme.

Fitili Elon Musk ateşledi

Kripto paralar açısından geçen hafta tarihi günlere şahitlik edildi. Son dönemde 51.500 doları geçmekte zorlanan Bitcoin, 3 demesinde 47-48 bin dolar seviyelerinde tutunmuştu.

Ancak son denemesinde bu seviyelerde tutunamayınca satışlar hızlandı ve tam bir çöküşe neden oldu. 15 Nisan’da 64.854 dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin, 30 bin dolara kadar indi. Birçok altcoin de sadece 1 günlük kayıp yüzde 50’leri aştı.

Kripto paralarda yaşanan bu sert düşüşle ilgili olarak öne sürülen iki neden var.

Bunlardan ilki Tesla CEO’su ünlü milyarder Elon Musk’ın attığı tweette, daha önce Tesla’nın ödeme aracı olarak kabul ettiği Bitcoin’in ödeme aracı olarak kullanılmasının askıya alındığını söylemesiydi.

Musk, karara gerekçe olarak ise Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından dolayı çevreye verilen zararı gösterdi.

Açıklamalar sürpriz değil

Kripto depremine neden olan bir diğer açıklama ise Çin’den geldi. Çin’in ödeme ve finans hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladığı bildirildi.

Kripto paralarda çöküşe neden olarak gösterilen bu iki açıklamaya bakınca aslında satışların abartıldığı söylenebilir. Çünkü her iki haber de aslında daha önce söylenen ve piyasalar tarafından zaten bilinenleri barındırıyor.

Kriptolar ‘ayı piyasası’na mı girdi?

Uzun zamandır yükseliş trendinde olan kripto paralardaki bu bahar havasının yakında sona ereceği ve ‘ayı piyasası’ olarak adlandırılan, uzun bir süre düşüş trendinin hakim olacağı bir döneme girebileceği konuşuluyordu. Son yaşanan sert düşüşle kafalarda ‘ayı piyasası başladı mı?’ soruları arttı. Bazı uzmanlar ‘evet, düşüş trendi başladı’ derken çok sayıda uzman bu görüşle aynı fikirde değil. Bitcoin’in kısa vadede 38-40 bin doların üzerinde kaldığı sürece tepki hareketinin devam edeceğini düşünen teknik analistlerin sayısı oldukça fazla.

Her şey eskisi gibi olmayabilir

Son yaşanan düşüşün her ne kadar ayı piyasasının başlangıcı olmayabileceği söylense de Bitcoin’de 30 bin dolardan 40 bin doların üzerinde doğru yaşanan tepki hareketine birçok altcoin ayak uyduramadı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de coinler arasında ayrışma devam edebilir.

Dalga dönemlerde nakit bulundurun!

Hem hisse senedi hem de kripto paralar gibi riskli yatırım araçlarında dalga boylarının arttığı dönemlerde yatırım için ayırdığınız paranın yaklaşık yarısını nakitte bulundurmak size hareket alanı sağlayacaktır. Örneğin teknik açıdan kritik destek/direnç noktalarının altına ya da üstüne inilmesi trendle ilgili size kısa vadede fikir verebilir. Desteğin altına inilmesi satışları hızlandırabilir ve diğer güçlü destek noktası maliyetinizi düşürme fırsatı sunabilir. Direnç noktasının kalıcı olarak geçilmesi de tansiyonun bir miktar düştüğü anlamına gelir. Alımlarınızı kademeli yapmak ve kaygan piyasada yüzde 5-6 aşağı seviyelere stop yazmak da olası kayıplarınızı aza indirebilir.

Borsada kritik seviye 1.425

Borsa İstanbul, 22 Nisan’da test ettiği 1.300 puan seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla geçen hafta 1.465 puana kadar yükseldi. Kısa vadeli ana destek seviyesi 1.425 puanda bulunuyor. 1.450 puanın üzerinde kalındığı sürece hedef 1.490-1.500 puan seviyeleri. Destek olarak ise 1425 seviyesi önemli. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satışlar bir miktar hızlanabilir.