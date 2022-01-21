Kripto paralarda kayıplar sürüyor: Bitcoin, 38 bin doları test etti

Kripto para piyasalarında kan kaybı devam ediyor.

Bitcoin, ABD teknoloji hisselerinde yaşanan kayıpların etkisiyle sert bir düşüş yaşadı.

Kripto piyasasının amiral gemisi olan Bitcoin, bu düşüşle birlikte kritik 39 bin 500 dolar seviyesinin altına inerek ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasalarda risk iştahının azalması ile birlikte Bitcoin 43 bin dolar seviyesinden 38 bin 200 dolara kadar çekildi.

39 bin 500 dolar seviyesi son yükseliş rallisinin başladığı nokta olduğu için önemli bir eşik olarak görülüyordu.

Ethereum da 2 bin 800 dolara seviyesine kadar indi ve ekimden bu yana en düşük seviyesini test etti.

Teknoloji hisselerinin kaybı yüzde 1'i aştı

Öte yandan güne yükselişle başlayan Nasdaq endeksi, günü yüzde 1,30 kayıpla 14.154 puandan tamamladı.

Netflix’in bilançosunun yatırımcıları tatmin etmemesi ise vadeli piyasalarda kayıpları hızlandırdı.

Piyasaların yönünü belirleyen etkenler arasında ise enflasyon kaygıları, para politikalarında daha hızlı sıkılaşma beklentileri ve yüksek seviyelerdeki tahvil faizleri gösterildi.

Medley Global Advisors Makro Strateji Direktörü Ben Emons, “Bitcoin ve Nasdaq arasındaki bu korelasyon üzerinde durulması gereken önemli bir konu” değerlendirmesinde bulundu.