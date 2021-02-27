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Kripto paralarda piyasa hacmi ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı

The Block Research verilerine göre, Şubat ayında kripto paralarda piyasa hacmi aylık bazda ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Verilere göre, 27 Şubat itibarıyla piyasa hacmi 1.05 trilyon dolarla rekor kırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kripto paralarda piyasa hacmi aylık bazda ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. The Block Research verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla kripto paraların piyasa hacmi 1.05 trilyon dolarla rekor kırdı.

Önceki rekor Ocak ayında kırılmıştı. Şubat ayı piyasa hacmi Ocak ayına göre 143.9 milyar dolar, yüzde 15.9 yükseliş ortaya koydu.

Şubat işlem hacminin üçte ikisi Binance üzerinden yapılırken yüzde 10.6 hacim Coinbase tarafından gerçekleştirildi. Hacimde Kraken'in payı ise yüzde 5.3 açıklandı.