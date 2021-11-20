Kripto paralarda sakın balina yemi olmayın

Barış ERKAYA

Bu hafta kripto para piyasasında yaşananları kimse Çin’in madenciliğe getireceği yasağa ya da ABD’de kripto paralara vergi anlamına gelebilecek raporlama düzenlemesine bağlamamalı. Kan gölüne dönen Bitcoin ve alt coin'lerde yaşananlar ne Çin’e ne de ABD’ye bağlıydı. Basit bir piyasa oyunu. Üstelik de Peter Lycnh veya Waren Buff et’ın yıllarca önce dikkat çektiği en eski borsa oyunlarından bir tanesi: Herkes piyasanın yükseleceğine inanıyorsa sat, daha ucuza alacağın bir fırsat ortaya çıkacaktır. Dünya gazetesinin yeni dijital finans platformu Paramevzu. com’da aslında derinlemesine incelediğimiz bu konunun özeti: “Kripto para piyasasını birine anlatmak istiyorsanız geçen hafta yaşananları gösterin.”

2000'lerin borsası gibi

Bitcoin’in 100 bin dolara gideceğine herkesin inandığı piyasada long pozisyon açanlar, yani yükseliş bahsine kaldıraçla girenler son yaşanan büyük dalgalanmanın ana sebebiydi. 1990’ların sonları, 2000’lerin ise başlarında o zamanki adıyla İMKB’de bu görüntüleri görmeye çokça alışığız aslında. Spekülatörlerin, hatta manipülatörlerin borsanın en büyük tahtalarında bile cirit attığı dönemlerdi o dönemler. İhtiyaç olan tek şey ise tahtayı etkileyebilecek sayıda hisseye çok ucuz fiyattan sahip olan spekülatörlerdi. Hatta öyle ki birçok kez şirketlerin sahiplerinin hisselerinin bu spekülasyonlarda kullanıldığına bile şahit olduk.

Kaldıraçlar balinalara yem oldu

Geçen hafta da kripto para piyasasında yaşananlar tam olarak bunlardı. O günkü spekülatörlerin bugünkü kripto para piyasasındaki karşılığı ise “balinalar”. Peki kimdir bu balinalar? En basit tanımıyla Bitcoin’in ilk büyük yatırımcıları. 3-5 dolarlık fiyatlardan binlerce hatta onbinlerce Bitcoin’e sahip olup bugün milyarlarca dolarlık fonlara ulaşanlar. Bazıları Bitcoin’i çıkarmak henüz bu kadar zor değilken büyük madencilik faaliyetlerinden biriktirenler, bazıları ise piyasadan ‘geleceğin finansı’ iddiasına inanarak bir hayale yatırım yapmış olanlar. Bu kadar ucuz maliyetleri olanların, bugün ellerindeki güçle bu piyasayla satranç tahtası gibi oynadıklarına şahit oluyoruz. Üstelik de bu piyasanın kurallarına da uyarak. Borsaların bir güvenlik mekanizması olarak getirdiği, ve açılan kaldıraçlı pozisyonların tersi yönde belli bir oranda hareketi gördüğünde bu pozisyonları otomatik olarak kapattığı likidasyonu kullanarak. İster long yani yükseliş yönünde pozisyon açılmış olsun, isterse short yani düşüş yönünde, bu kapatılan kaldıraçlı pozisyonların hepsini birer balina yemi olarak düşünmek mümkün. Çünkü kaybeden kaldıraççılar olurken kazananlar balinalar oluyor.

Bitcoin rallisi tehlikede mi?

Geçen hafta önce aşağı yönde büyük bir düşüş marjı yaratıp kaldıraçlı long pozisyonları bitiren balinalar, ardından yukarı sert bir geri dönüşle bu defa short pozisyonları yerle bir etti. Ve ardından yeniden bir aşağı dalgalanmayla acaba “Bitcoin rallisi tehlikede mi” psikolojisini de piyasalara yerleştirdi. Uzun vadeciler elbette rahat. Fakat al-satçılar birbiri ardında ters pozisyonlarda kalarak ciddi para kaybetti. Uzun lafın kısası, ister birikiminiz küçük olsun, isterse büyük, bu kadar riskli bir piyasada yatırım yapmak istiyorsanız geçen hafta yaşananlar gösterdi ki kaldıraç kullanmak dev bir oltanın ağzına takılıp denize sarkıtılmış bir balina yemi olmaktan farksız.