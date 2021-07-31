Kripto paralarda toparlanma sürer mi?

Ufuk KORCAN

Bayram dönüşü piyasalar, haftanın ilk yarısını oldukça dar bantta tamamladı. Borsa ve döviz cephesinde en sert fiyat hareketleri perşembe günü yaşandı. Bunda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba akşamı yaptığı faiz toplantısı sonra yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Fed başkanı Powell’ın tahvil geri alım programında bir takvimin belirlenmediğini ve toparlanma tamamlanana kadar para politikasının destekleyici kalmaya devam edeceğini söylemesi piyasalarda risk iştahını bir miktar artırdı.

Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günkü Enflasyon Raporu da piyasalar tarafından yakından takip edildi

Bitcoin'de spekülatif atak

Hafta geneline bakıldığında en sert fiyat hareketi kripto paralarda yaşandı. Nisan ayı ortasında 65 bin dolar sınırına kadar yükselerek rekor kıran Bitcoin, hem Elon Musk’ın açıklamaları hem de Çin’den gelen haberlerle yönünü aşağı çevirmişti. Mayıs ayında satışların hızlanmasıyla Bitcoin, 22 Haziran’da 28 bin 805 dolara kadar gerilemişti. Bitcoin’de yaşanan bu çöküş genele yayılmış ve birçok altcoinde tam anlamıyla deprem yaşanmasına neden olmuştu. Kripto paraların son dönemde kırılgan bir yapıda hareket etmesinin temelinde haber kaynaklı spekülasyonlara çok açık olması yatıyor.

Amazon yalanladı ama...

Elon Musk’ın Tesla’nın Bitcoin’i ödeme türü olarak kabul etmeye ‘büyük olasılıkla’ yeniden başlayacağını söylemesi kripto paraların üzerindeki ölü toprağını atmasına neden oldu.

Ardından ABD’li e-ticaret devi Amazon’un Bitcoin’i yılın sonundan itibaren ödeme aracı olarak kabul edeceği yönünde haberler piyasada büyük hareketlere neden oldu. Haber Amazon tarafından yalanlansa da Bitcoin, bu haberin etkisiyle elde ettiği kazanımların tamamını kaybetmedi ve 40 bin dolar seviyelerinde tutunmaya çalıştı. Bitcoin, 9 gün üst üste değer kazanarak bu yılın en uzun soluklu yükselişine imza attı. Bu süreçte Bitcoin her ne kadar yüzde 35’in üzerinde değer kazansa da altcoinlerin bu yükselişe pek ayak uyduramadıkları görüldü. Peki Bitcoin’deki bu toparlanma sürecek mi, yükseliş genele yayılacak mı?

BİTCOİN'DE 43.300 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK!

Bitcoin’i 40 bin doların üzerine taşıyan son hareketin temelinde ‘söylentilerin’ olduğuna dikkat çeken Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban, “Özellikle siyasi kanattan ve hükümetlerden son zamanlarda görmediğimiz kadar çok açıklamalar geliyor. İşin açıkçası bu açıklamalar ve haberler genelde olumsuz yönde. Yine de söylenti bazında olsa bile olumlu gelişmelere bile sert tepki veren bir Bitcoin / USD paritesi izliyoruz son dönemde” diyor. Çoban, yatırımcıların yavaş yavaş tekrar Bitcoin özelinde olumlu haberleri daha fazla fiyatlayacağı ve Bitcoin’e olan inancın bir miktar arttığına dikkat çekerek ‘Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin tekrar 50’lere gelmesinin bunun rakamsal bir ifadesi olduğuna dikkat çekiyor. Ancak Mehmet Çoban’a göre yükselişin sürmesi için 43 bin 300 dolar seviyesindeki direncin hacimli olarak geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde satış baskısı devam edebilir. Direnç seviyesi üzerinde kapanışlar görülürse kademeli olarak 51 bin ve 59 bin dolar seviyeleri hedeflenebilir.

Kripto paralar için belirsizlik dönemi

Kripto paralar son günlerde spekülatif haberlerle yükselse de önümüzdeki dönemde özellikle ülkelerin atacağı adımlar fiyatlar üzerinde etkili olacak. Çin, ABD ve Avrupa’daki düzenleyici kurumların kripto para birimleri konusunda gittikçe artan biçimde sert kurallar getirmeyi değerlendirmelerinin yükselişi sınırlayabileceği ifade ediliyor. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan da sosyal medya hesabından paylaştığı analizde, regülasyon çalışmalarının sadece Çin ile sınırlı olmadığını, global bazda ilerlediğine dikkat çekiyor. Manukyan’a göre, kripto paralar açısından bir belirsizlik dönemine gittiğimiz net.

Altcoinlerde hareket başlar mı?

Bitcoin her ne kadar piyasadaki toplam işlem hacminin büyük bölümüne sahip olsa da altcoinlere yatırım yapanların sayısı da oldukça fazla. Dolayısıyla bu kesim Bitcoin’in yükselişine ayak uyduramayan altcoinlerin ne zaman hareketleneceğini merak ediyor. Bitcoin son dönemde piyasayı peşinden sürüklüyor. Öncesinde tam tersi hareketler olurdu. Şimdi ise ‘raconu’ Bitcoin kesiyor gibi. Uzmanların genel beklentisi Bitcoin tekrar eski dengesini bulana kadar altlarda yükseliş şimdilik zor. Bazı uzmanlara göre ise denge eylül ayı gibi bulunabilir.