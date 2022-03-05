Kripto paralarda toparlanma sürer mi?

Ufuk KORCAN

Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşında. Savaşın genişleyip diğer ülkeleri de içene alıp almayacağı, nükleer silahların kullanılıp kullanılmayacağı büyük endişe kaynağı. Piyasalar açısından da durum farklı değil.

Yatırımcılardaki genel eğilim, riskli varlıklardan bir miktar uzak durma yönünde. Kripto varlıklar için ise yaşananlar tam bir test özelliği taşıyor.

Zira güvenli liman olarak bilinen, altına alternatif olarak çıkan Bitcoin’in, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak temasa dönüşmesiyle sert düşmesi bir anda kafalarda soru işareti yarattı. Hani kripto paralar bu tür gelişmelerden etkilenmiyordu?

HANİ GÜVENLİ LİMANDI?

Bitcoin ve diğer kripto varlıkların ilk aşamada verdiği bu tepkinin altında ‘panik yapanların satışı’ ve son dönemde artan kurumsal yatırımcıların payı yatıyor.

Çünkü bazı kurumsal yatırımcıların diğer piyasalarda yaşanan kayıplarının bir kısmını kripto varlıklarda satış yaparak kapatma çabasına girdiği söyleniyor. İlk şokun ardından kripto varlıklarda bir toparlanma yaşandı. Savaşla birlikte geleneksel ödeme araçlarında yaşanan taşıma/ transfer etme sıkıntısı kripto varlıkları öne çıkardı.

DÜZENLEMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Hem ülkeyi terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar hem de Batı’nın ekonomik yaptırımları sonrası para transferlerine engel konan Rusya için kriptoların alternatif olabileceği söylendi. Öyle ki Batılı ülkeler, hem Rusya’nın hem de takibe alınan oligarkların varlık transferleri için kripto varlıkları kullanmamaları konusunda önlem arayışına gitti.

Peki, bu mümkün mü? Teknik olarak pek mümkün gözükmüyor.

Ancak kripto borsaları, olası yaptırımlardan kaçınmak için bu tür işlemlere yanaşmayabilir.

Savaşta geldiğimiz noktada Ukraynalıların varlıklarını korumak ya da transfer etmek için kriptolara yönelmesi fiyatlar üzerinde olumlu etki yaratabilir. Diğer taraftan Avrupa gibi Batılı ülkelerin kripto varlıklara yönelik düzenleme eğilimi ise satış baskısına neden olabilir.

Ancak gelinen nokta kripto paraların özellikle kriz dönemlerinde geleneksel yatırım araçlarına ciddi bir alternatif olacağını ortaya koydu.

Bitcoin'de 'bekle-gör' dönemi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ‘kripto paralar’ boyutu, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam edecek. Bunun yanında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, mart ayına ilişkin 25 baz puanı işaret etti. Bu, kısmen de olsa piyasada fiyatlandı denilebilir. Ancak Powell’ın cebinde hala 50 bp’lik bir artış duruyor. Yine de bu kanattan gelebilecek baskının bir miktar azaldığı söylenebilir. Yani mart ayı baskıların biraz daha azaldığı bir ay olabilir. İşte bu gelişmelerle birlikte Bitcoin teknik anlamda son derece kuvvetli 45.500-46.000 dolar direnç bölgesini aşamadı. Bir miktar satış gelmesi normal. Bu bir kâr realizasyonu olarak yorumlanabilir. Şimdi parite bir miktar ‘bekle-gör’ politikası izleyecek.

42.400 doların altına inilmemeli!

Şu an için ilk aşamada 43.255- 42.652 dolar seviyeleri olası geri çekilmelerde ilk destek noktaları. Bu seviyelerin altında ise en kritik destek noktası olan 42.400 dolar seviyesi var. Burası aynı zamanda BTC/ USD paritesinin şu an üzerinde bulunduğu yükseliş trendinin destek noktası. Paritenin bu seviyenin altına gelmemesi şart. Gelmesi durumunda 41.700 dolar desteğine kadar olan geri çekilmeler tolare edilebilir. Ancak bu noktanın da altıda gelinmesi paritede yeniden 40 bin dolarlı seviyelerin altının test edilme riskini ortaya çıkaracak öneme sahip. Haber odaklı seyirle birlikte olumlu haberlerin gelmesi paritenin kısa vadeli en kritik direnç bölgesi olan 45.500-46.000 dolar bandının kırılmasını sağlayabilir.

Yükselişin kilidi: 52 bin dolar

Bu direnç bölgesinin aşılması paritede 48.000-49.000 dolar bandı ara direnç bölgesi olmak üzere 52 bin dolarlık seviyelere kadar bir ivmelenmeyi beraberinde getirebilir. Şunu da belirtmekte fayda var; paritede 52 bin dolarlık seviyelere kadar olan yükselişleri tepki yükselişi olarak yorumlayabiliriz. Teknik alamda 52 bin dolar seviyesinin hacimli kırılıp bu noktanın kuvvetli destek seviyesi haline gelmesi durumunda parite için yeni bir boğa piyasasının ilk ve çok kuvvetli sinyali alınmış olacak. Böyle bir senaryoda kademeli de olsa 60-70 bin dolarlı seviyeler hedeflenebilir.

Dolarda 14.10 TL seviyesi önemli

Döviz piyasasında da gözler Rusya-Ukrayna savaşı ve Fed’in 15-16 Mart’ta yapacağı toplantıda alacağı faiz kararında. Dolar/TL paritesinde 14.10 seviyesi ara direnç bölgesi konumunda. Bu bölgenin aşılması halinde 14.25 seviyesi ilk direnç olarak öne çıkıyor. 14.40 ve 14.60 seviyeleri ise sırasıyla diğer direnç seviyeleri. Olası geri çekilmelerde ise 13.90 ilk destek noktası konumunda. Altında ise 13.70 ve 13.55 diğer destekler.