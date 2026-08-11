Kripto paralarda yeni dönem: Bitcoin, Ethereum ve Tether için karar çıktı

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Rusya Merkez Bankası, bitcoin, ethereum ve USDT'yi (Tether) ülkedeki borsalarda işlem yapılabilecek kripto varlıklar arasına aldı.

Banka tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da kripto para birimlerinin borsalarda alınıp satılmasına ilişkin uygulanacak düzenlemelerin ayrıntıları paylaşıldı.

Bitcoin, ethereum ve tether halka açık işlem görebilecek

Yeni düzenlemeye göre bitcoin, ethereum ve tether, Rus borsalarında halka açık şekilde işlem görebilecek. Nitelikli yatırımcılar ise borsa ve tezgah üstü piyasalarda işlem gören tüm kripto para birimlerini herhangi bir tutar sınırı olmadan satın alabilecek.

Yatırımcıların kripto varlıklarla işlem yapmadan önce teste tabi tutulması ve söz konusu yatırımların taşıdığı riskler konusunda bilgilendirilmesi zorunlu olacak.

Nitelikli olmayan yatırımcılara yıllık sınır

Rusya Merkez Bankası açıklamasında, "İşlem yapmadan önce tüm yatırımcıların teste tabi tutulması ve kripto varlıklara yatırımın taşıdığı riskler konusunda bilgilendirilmesi gerekecek." ifadesini kullandı.

Nitelikli yatırımcı statüsünde bulunmayan kişilerin kripto para alımlarına ise yıllık limit getirilecek. Bu yatırımcıların yıllık kripto para alımları 300 bin rubleyle (yaklaşık 3 bin 650 dolar) sınırlandırılacak.

Batılı ülkelerin Rus finans kuruluşlarına uyguladığı yaptırımların ardından ülkede kripto para kullanımı ve kripto para madenciliğine yönelik ilgi hızla artmıştı.