Kripto paralardan cuma günü 40 milyon dolar çıktı

Dijital varlık yatırım ürünlerine geçtiğimiz hafta da sermaye girişi devam etti, ancak cuma günü 40 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı.

CoinChares tarafından derlenen verilere göre geçtiğimiz hafta kripto paralara sermaye girişi bir önceki haftadaki 247 milyon dolardan 184 milyon dolara indi.

Haftanın tamamına bakıldığında Bitcoin'e 144,9 milyon dolar, Ethereum'a 15,1 milyon dolar ve Solana'ya 4,6 milyon dolar sermaye girişi yaşanırken, Polkadot'tan 3 milyon dolar sermaye çıkışı oldu.

Sadece cuma günü değerlendirildiğinde ise Bitcoin'den 42 milyon dolar, Ethereum'dan 4,7 milyon dolar çıktı.

Cuma günü Bitcoin'de işlem hacmi Kasım ayının 8 milyar dolar olan günlük ortalamasının neredeyse iki katına 15 milyar dolara çıktı.