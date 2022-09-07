Kripto pazarı 1 trilyon doların altına indi

Bitcoin fiyatının yılın en düşük seviyelerini test etmesinin de etkisiyle kripto para pazarının toplam büyüklüğü 1 trilyon dolar seviyesinin altına indi.

Coinmarketcap tarafından derlenen verilere göre global kripto pazarı yüzde 5,84 düşüşle 934,95 milyar dolar seviyesine indi.

Bitcoin fiyatı son 24 saat yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken, 18 bin 559 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda da 18.800 doların üzerinde işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 8'den fazla kayıp yaşadı ve 1.500 dolara geriledi.

Bitcoin'in piyasa değeri 358,5 milyar dolar, Ethereum'un piyasa değeri ise 184,47 milyar dolar seviyesinde.