Kripto piyasa hacmi 960 milyar doların altına indi

Kripto para birimleri piyasasının piyasa hacimleri bakımından en güçlü ilk 10 kripto para birimi listesinde yer alan Ripple’da, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) davası beklenirken, kripto para birimleri piyasalarının regülasyon belirsizliğine yönelik açıklamalara paralel olarak toplam piyasa hacmi 959 milyar 135 milyon dolarla 960 milyar doların altına indi. Piyasa hacimleri bakımından piyasanın en güçlü ilk 10 kripto para biriminde ise yalnızca Tether değer kaybetti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Aralık 2020’de XRP'nin satışı ile ilgili ihlaller olduğu iddiasıyla Ripple Labs Inc.'e dava açmıştı. Söz konusu davanın XRP'nin esas itibarıyla bir menkul kıymet olup olmadığı ve regülasyonların getirdiği bildirimlere tabi olup olmadığı ile ilgili olduğu belirtilmişti. Şubat ayında gerçekleşecek olan davaya yönelik gelişmeler takip edilirken Ripple, coinmarketcap.com’a göre TSİ 14:05’te yüzde 0.70 arttı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin’in regüle edilmesi gerektiğini söyledi. Diğer yasa yapıcılara göre kripto para birimleri piyasasına daha ılımlı yaklaşan Lagarde, katıldığı bir Reuters etkinliğinde Bitcoin’in oldukça spekülatif ve “kınanmaya değer kara para aklama faaliyetlerine” bulaşan bir para birimine dönüşmeyecek bir varlık olarak tanımladı.

Ocak ayı başında 40 bin dolarla rekor tazeleyen Bitcoin, söz konusu açıklamalar ve piyasadaki sakin seyre paralel olarak TSİ 14:05’te yüzde 1,11 artışla 32 bin 864 dolardan işlem gördü. En büyük ilk 10 kripto para biriminden yüzde 0,22 ile yalnızca Tether değer kaybederken, yüzde 7,42 ile de en çok yükselen kripto para birimi Ethereum oldu.