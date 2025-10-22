Kripto piyasalarında belirsizlik etkisi: Bitcoin 108 bin dolara düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin lideri Xi Jinping ile Güney Kore’de yapılması beklenen görüşmeye ilişkin karışık açıklamaları, kripto para piyasalarında temkinli bir hava yarattı.

Yatırımcıların risk iştahının azalmasıyla birlikte Bitcoin yüzde 2,36 değer kaybederek 108 bin 305 dolara geriledi.

Trump, Xi ile “iyi bir anlaşma” yapmayı beklediğini söylerken, görüşmelerin gerçekleşmeyebileceğini de ifade etti. Liderlerin bu ay içinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaldıraçlı pozisyonlarda 19 milyar dolar silinmişti

Trump’ın bu ayın başlarında Çin mallarına yüzde 100 ek gümrük vergisi tehdidinde bulunması, kripto para piyasalarında sert satışlara yol açmış ve 19 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiyesine neden olmuştu.

Bitcoin, 6 Ekim’de gördüğü 126 bin 223 dolarlık rekor seviyeden bu yana kademeli bir düşüş trendi izliyor.