Kripto piyasası ağustosa 'olumsuz' başladı

Kripto para yatırımcıları, ağustos ayına olumsuz haberlerle başladı.

Luna, 3AC, Voyager, Celcius gibi krizlerin ardından yatırımcılar, piyasanın yükselişe geçmesini bekliyor. bir nebzede olsa derin nefes almak istiyor.

Kasım 2021'de 69 bin doları gördükten sonra yönünü aşağı çeviren ve 18 bin doların altına kadar inen Bitcoin, temmuz ayının son haftasına doğru yeniden hareketlendi ancak yükselişi sınırlı kaldı.

Bitcoin, 24 bin 700 dolara kadar yükselirken; Ethereum bin dolardan 1800 dolar sınırına dayandı.

Yeni bir ralli heyecanı yaşayan yatırımcıların hevesi ise jeopolitik krizlerle kursağında kaldı. Risk iştahını doğrudan etkileyen en önemli gelişme ABD-Çin arasındaki Tayvan krizi oldu.

Öte yandan kripto piyasası, Ağustos ayının ilk günlerinde de olumsuz haberlere şahit oldu. Söz konusu gelişmeler ocaktan bu yana hararetli bir dönem yaşayan piyasadaki tansiyonun düşmesini engelliyor.

300 milyon dolarlık soruşturma

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), pazartesi günü yatırımcılardan 300 milyon dolardan fazla para toplayan Forsage adlı girişime dahil 4'ü kurucu toplam 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Türkiye'de saadet zinciri olarak tanımlanan bir şema üzerine inşa edilen Forsage'in 4 kurucusunun şu an nerede oldukları bilinmiyor. Aktarılan bilgilere göre 4 ismin daha önce Gürcistan, Endonezya ve Rusya'da yaşadıkları biliniyordu.

Üyelerini Ethereum, Tron ​​ve Binance akıllı sözleşmeleri ile sisteme dahil eden Forsage'in dünya genelinde 300 milyon dolardan fazla para topladığı iddia ediliyor.

SEC, Forsage'in Ponzi dolandırıcılığı yöntemiyle önceki yatırımcıların ödemelerini yeni yatırımcıların varlıkları ile yaptığını açıkladı.

SEC'in açıklamasına göre sanıklardan ikisi, suçlamalar konusunda uzlaşmayı kabul etti. Ocak 2020′de kurulan Forsage hakkında daha önce de benzer soruşturmalar açılmıştı.

200 milyon dolarlık hırsızlık

Blok zincirleri arasında işlem yapılmasını sağlayan Nomad'a siber saldırı düzenlendi. Pazartesiyi salıya bağlayan gece gerçekleşen olayda hacker'lar şirkete ait yaklaşık 200 milyon dolarlık varlığı çalmayı başardı.

Olayın ardından Nomad ekibinin yaptığı açıklamada, "Şu anda devam eden bir soruşturma var, bu esnada blok zincir sektörünün önde gelen araştırma ve adli firmalarıyla çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Nomad, bu süreçte kripto güvenlik firması TRM Labs ve kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor.

Çalınan token’lar arasında WBTC, Wrapped Ether, USD Coin, Dai gibi varlıklar bulunuyor.

Blok zincirler arası işlem yapılmasını sağlayan platformların güvenilirliği en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.

Daha önce Axie Infinity’nin Ronin köprüsünden 600 milyon dolar, Solana'nın Wormhole köprüsünden 300 milyon dolarlık varlık çalınmıştı.

Blok zinciri köprüleri, varlıkların daha ucuz ve verimli bir şekilde transfer edilebilmesini sağlıyor.

Solana’da 8 binden fazla cüzdan boşaltıldı

Bu hafta yaşanan bir diğer siber saldırı olayı da Solana'da gerçekleşti. Salı günü Solana blok zincirine bağlı sıcak cüzdanlara saldırı düzenlendi.

Blockchain analitik firması Elliptic’e göre, Solana’da hack saldırıları sonucu 8 binden fazla cüzdanın şifrelerini ele geçiren hacker’lar, 5 milyon dolardan fazla değere sahip tokenları çaldı.

Solana Status Twitter hesabından yapılan açıklamada ise saldırıdan yaklaşık 7.767 cüzdanın etkilendiği bildirildi.

Hacker’ların hedefindeki cüzdanların 6 aydır hareketsiz olduğu bildirildi. Sıcak cüzdanlardaki SOL, SPL ve USDC gibi tokenlar hedef alındı. Saldırıya uğrayan cüzdanların çoğunu da Phantom ve Slope oluşturuyor.

Diğer yandan konuya dair Phantom cüzdandan da bir açıklama geldi. Phantom’un Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ekiplerle, Solana sistemindeki açık konusunda yakın temas halinde çalışıyoruz. Ancak şu an için bunun sadece Phantom ile ilgili bir sorun olmadığını görüyoruz” denildi.

Michael Saylor, koltuğu devretti

Kurumsal şirketler arasında en önemli kripto destekçilerinden biri olan Michael Saylor, MicroStrategy’deki CEO’luk görevini yardımcısına bıraktı.

Salı günü yapılan açıklamada, daha önce şirketin başkanı olarak görev yapan Phong Le CEO’luk görevini devralacak. Saylor ise şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yoluna devam edecek.

2015’te MicroStrategy’e katılan ve CFO, COO gibi üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev yapan Le, 2020 Temmuz ayından beri şirketin başkanlığı görevini yürütüyordu.

Saylor konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Phong CEO olarak tüm şirket operasyonlarını yönetirken ben de yönetim kurulu Başkanı olarak Bitcoin satın alımlarına ve Bitcoin’i destekleyen girişimlere odaklanabileceğim” açıklamasını yaptı.

MicroStrategy'nin 129.699 Bitcoin'i bulunuyor. Şirketin Bitcoin varlıklarında 900 milyon dolardan fazla kayıp yaşadığı biliniyor.

MicroStrategy’nin hissesi de bu yıl yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.